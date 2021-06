Cha mẹ đau đầu vì mùa dịch chưa qua, nghỉ hè đã tới...

Dừng đến trường để học trực tuyến từ ngày 10/5, cậu học trò lớp 2 Phạm Chính An (TP Hạ Long, Quảng Ninh) cũng đón kỳ nghỉ hè sớm hơn hẳn mọi năm. An và em gái được bố mẹ bố trí riêng một khu vực vui chơi trong nhà với bộ cầu trượt, xích đu. Các bạn nhỏ tự trang trí góc đọc sách, cùng vẽ tranh, xếp hình, giải đố... Mặc dù căn phòng luôn rộn rã tiếng cười nhưng An vẫn mong có thể thỏa thích tham gia các hoạt động ngoài trời cùng bạn bè.

Các bậc phụ huynh tạo điều kiện vui chơi, học tập tại nhà giúp trẻ có thời gian bổ ích trong đợt cao điểm phòng chống dịch.

“Năm ngoái con được học hè các môn bơi, vẽ, Tiếng Anh, chơi ở công viên, đi tắm biển rất thích. Con mong nhanh chóng hết dịch Covid-19 để con được đi chơi thoải mái hơn, gặp bạn bè và đi du lịch”, bé Chính An nói.

“Mùa dịch chưa qua, mùa hè đã tới” khiến không ít phụ huynh lúng túng. Những kế hoạch quen thuộc như đi du lịch, về quê thăm ông bà hay đi học năng khiếu, sinh hoạt ngoại khóa đều "phá sản", khi mà mọi điểm du lịch, khu vui chơi, bãi biển, công viên... tại Quảng Ninh đều dừng hoạt động trong thời gian cao điểm phòng chống dịch.

Lo ngại tiếp xúc đông người nơi phố thị, nhiều bậc cha mẹ cũng hạn chế tối đa để con em ra ngoài khiến các các em nhanh chóng cảm thấy chán nản, dễ lệ thuộc vào các thiết bị điện tử như điện thoại, máy tính. Chưa kể vẫn còn tình trạng thanh thiếu niên tụ tập vui chơi bất chấp dịch bệnh hay bơi lội ở các bãi tắm tự phát.

Theo chị Hoàng Anh Thu, một phụ huynh có 2 con ở lứa tuổi tiểu học, quan trọng nhất là cha mẹ phải sắp xếp thời gian khoa học cho con, bố trí các bài học, vui chơi phù hợp với lứa tuổi, sở thích, tránh để con bị động tự tìm hiểu các nội dung trên internet.

“Các bậc phụ huynh cũng không thể nào cấm con sử dụng thiết bị điện tử vì các con luôn có trí tò mò, sáng tạo. Mình nên cùng con xem, cùng học, tìm hiểu cũng như giải trí. Nếu mình không có thời gian bên con cả ngày thì có thể hướng dẫn, giao việc nhà để con rèn luyện ý thức”, chị Thu chia sẻ.

Từ ngày 8/6, trong điều kiện tỉnh đã cho phép mở lại một số loại hình kinh doanh dịch vụ, du lịch nội tỉnh, các đơn vị tại Quảng Ninh đã xây dựng kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động dành cho thiếu nhi trong dịp hè trong điều kiện chủ động các phương án kiểm soát, phòng chống nguy cơ dịch bệnh.

Thư viện Quảng Ninh dự kiến sẽ tổ chức đa dạng hoạt động dành cho thiếu nhi trong dịp hè phù hợp điều kiện bình thường mới.

Nhiều địa phương, nhà trường dự kiến tổ chức các hoạt động Đoàn Đội như lớp năng khiếu hè, lớp bơi, kỹ năng phòng chống tai nạn đuối nước, sinh hoạt tập thể qua câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm... Đặc biệt, Thư viện Quảng Ninh là một trong những địa chỉ thu hút các em với không gian rộng rãi, các phòng chức năng và hơn 50.000 đầu sách thiếu nhi đa dạng. Trong dịp hè hàng năm, mỗi ngày có khoảng 1.000 lượt thiếu nhi cùng phụ huynh tới đọc sách và tham gia vui chơi, sinh hoạt.

Bà Nguyễn Thị Thủy, Phó Giám đốc Thư viện tỉnh Quảng Ninh cho biết, thư viện đã chuẩn bị mọi điều kiện để mở cửa trở lại từ ngày 9/6 và áp dụng nghiêm các biện pháp 5K đối với bạn đọc, khách tham quan.

Để giúp các em "vừa học vừa chơi" an toàn, hiệu quả, đơn vị cũng đã lên các phương án phù hợp với điều kiện thực tế, dự kiến tổ chức nhiều hoạt động như Câu lạc bộ Thuyết trình nhí với lứa tuổi từ mầm non đến THPT; Chiếu phim về lịch sử Việt Nam thứ 6 hàng tuần; Sinh hoạt chuyên đề vào thứ 7 dưới nhiều hình thức vẽ tranh, làm sản phẩm từ giấy...; Chương trình Cầu vồng vào Chủ nhật bao gồm đọc sách, kể chuyện sách, trò chơi thể chất, phát triển trí sáng tạo, kỹ năng sống cho các em.

“Chúng tôi dự kiến phát động chương trình Trao thư tay gửi đến các y bác sĩ trên tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19, bắt đầu từ ngày 15/6 đến 15/7. Trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nâng cao hơn nữa hiệu quả trong phục vụ bạn đọc thiếu nhi, thu hút các em đến với thư viện nhiều hơn nữa, chung tay xây dựng văn hóa đọc trong cộng đồng”, bà Thủy cho hay.

Bên cạnh đó, phụ huynh cũng có thể sắp xếp hoạt động thể chất phù hợp cũng như chọn lựa các lớp học trực tuyến về ngoại ngữ, khoa học, kỹ năng sống... để con trẻ kết hợp vui chơi và học hỏi thêm các kỹ năng, kiến thức mới, giúp những ngày hè đặc biệt này được sử dụng một cách thực sự hiệu quả, bổ ích và an toàn./.

