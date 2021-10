Cha bán con gái ruột qua biên giới để lấy tiền chữa bệnh

Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) trưa 15/10 thông tin, đơn vị vừa có quyết định khởi tố bị can Lo Phò Phèng (SN 1975, trú bản Nam Tiến 2, xã Bảo Nam) về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi”.

Đối tượng này là kẻ đã nhẫn tâm bán chính cô con gái ruột qua bên kia biên giới để Phèng có một khoản tiền phục vụ cho việc chữa bệnh.

Liên quan đến vụ việc này, trước đó Công an huyện Kỳ Sơn cũng đã có quyết định khởi tố bị can đối với 2 đối tượng Moong Thị Xúm, Lo Thị Căm.

Thông tin từ CQĐT, thời điểm tháng 9/2018, Phèng lúc này bị bệnh phải nhập viện. Không có tiền chữa trị, Phèng nảy ra "sáng kiến" sẽ... bán con gái ruột L.T.M.C. qua Trung Quốc.



Nghĩ là làm, người cha bất nhân ngay lập tức kết nối với cháu gái của mình là Lo Thị Căm (trú bản Đỉnh Sơn 1, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn) bàn việc bán con.

Căm sau khi được chú nhờ vả "tìm mối" đã thông qua một đầu mối nữa là Moong Thị Xúm (cùng bản) tìm cách đưa "hàng" qua biên giới. Nạn nhân L.T.M.C. sau đó được các đối tượng đưa qua biên giới trót lọt, bán cho một người đàn ông Trung Quốc với số tiền 40.000 Nhân dân tệ (khoảng 120 triệu đồng).

Số tiền này Moong Thị Xúm giữ lại 7 triệu đồng cho bản thân, Lo Thị Căm được chia 3 triệu đồng tiền môi giới. Số tiền 110 triệu đồng còn lại được trao đủ cho người bố Lo Phò Phèng.

