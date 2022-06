Cặp nam nữ ôm ấp tình cảm giữa biển, nhìn kĩ cảnh 'nhún nhảy' mà dân tình khóc thét

Nhiều cặp đôi mặc nhiên biến những địa điểm công cộng như công viên, bờ hồ, lớp học, rạp chiếu phim,... thành chốn riêng tư.

Không những thế, họ còn có những hành động phản cảm, từ ôm ấp nhẹ nhàng, ngồi vắt vẻo lên đùi nhau, hôn môi cuồng nhiệt đến "thám hiểm" khắp cơ thể đối phương... khiến ai nhìn cũng nhức mắt.

Đơn cử như mới đây, trên các diễn đàn cư dân mạng đang tích cực lan truyền đoạn clip phản cảm của một đôi nam nữ. Theo hình ảnh ghi lại được, cặp đôi đang cùng nhau tắm biển.

Ban ngày ban mặt đôi nam nữ ôm ấp, nhún nhảy giữa biển.

Cụ thể, trong khi cô gái vẫn mặc áo, còn chàng trai cởi trần. Giữa biển nước mênh mông, cặp đôi quấn lấy nhau không rời. Quan sát kỹ, netizens phát hiện cô gái còn gần như quắp hết cả chân tay lên người chàng trai. Sau đó, họ "nhún nhảy" cùng làn sóng biển và liên tục có hành động ân ái như chốn không người giữa thanh thiên bạch nhật.

Hành động của cặp đôi đã bị người có mặt tại bãi biển lúc đó ghi lại. Sau khi đăng tải trên mạng xã hội đã nhận được lượt xem cực lớn, cùng những ý kiến trái chiều.

Hành động cặp đôi gây tranh cãi.

Phần đa cư dân mạng bày tỏ ngán ngẩm trước hành động này của cặp đôi. Vẫn biết với tư tưởng ngày càng cởi mở nên việc thể hiện tình yêu của nhiều bạn trẻ cũng "thoáng" hơn xưa. Tuy nhiên, những người yêu nhau vẫn nên biết cách kìm nén cảm xúc, biết lựa đúng người, đúng thời điểm, đặc biệt đúng chỗ.

- Hãy nói với tôi rằng họ đang "tập bơi" đi. Chứ người bình thường ai gu "mặn" được thế vầy?

- Khi tình cảm nhạt dần thì các bạn nên mang nhau ra biển để tình cảm "mặn mà", sâu đậm hơn nha!

- Muốn nhảy sóng cũng không yên thân. Làm như bãi biển riêng nhà mình vậy!

- Mọi người có thấy kích thích không? Chứ mình chưa nói đến việc public, riêng môi trường nước biển đã đầy vi khuẩn rồi, đến khi về nhiễm trùng rồi ngồi mà khóc á!

