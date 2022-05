Cảnh sát vây bắt đối tượng thủ súng khi giao dịch ma tuý

Ngày 22/5, Công an huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An cho biết: Đơn vị vừa phối hợp các lực lượng chức năng trên địa bàn bắt quả tang một đối tượng sử dụng vũ khí nóng để mua bán trái phép chất ma tuý.

Đối tượng Lầu Nỏ Già tại thời điểm bị bắt giữ

Theo đó, sau một thời gian nắm tình hình địa bàn, theo dõi các đối tượng, ngày 21/5/2022, tại khu vực bản Ka Nọi, xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, tổ công tác Công an huyện Kỳ Sơn phối hợp với Công an xã Na Ngoi, Đồn biên phòng Na Ngoi và Chi cục Hải quan cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn bắt quả tang đối tượng Lầu Nỏ Già (SN 1968) trú tại bản Ka Nọi, xã Na Ngoi về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

Đặc biệt, dù đối tượng mang theo súng nhưng với sự mưu trí, dũng cảm, lực lượng vây bắt đã nhanh chóng tóm gọn đối tượng, bảo đảm an toàn cho lực lượng vây bắt và người dân.

Tang vật trong vụ án

Khám xét tại chỗ, cảnh sát thu giữ 2 khẩu súng tự chế, 20 viên đạn các loại, trong đó có 1 khẩu súng (nghi là AK) và 4 viên đạn cùng 1 gói ma tuý tổng hợp có trọng lượng 20,1 gam.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Hải Việt

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân