Cảnh sát nổ súng, bắt nhóm buôn ma túy

Nguồn tin của VnExpress cho biết, vụ bắt giữ diễn ra sáng 4/9 và kết thúc lúc hơn 11h. 5 người đàn ông lái ôtô chở ma túy chạy hướng Bắc - Nam bị hàng chục cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Tĩnh bao vây, nổ súng chặn bắt.

Các nghi can đang được di lý về trụ sở công an thị xã Kỳ Anh để lấy lời khai. Nhà chức trách chưa cung cấp danh tính nghi phạm cũng như số lượng tang vật ma túy thu được.

Cảnh sát mặc thường phục khống chế một số nghi phạm. Ảnh: Gia Hân

* Tiếp tục cập nhật

Tác giả: Đức Hùng

Nguồn tin: Báo Vnexpress