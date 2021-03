Cảnh cáo thượng tá biên phòng vì trong nhà có nhiều hàng nghi nhập lậu

Chiều 19/3, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang họp và thống nhất kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng đối với thượng tá Hoàng Văn Nam, Phó phòng Phòng chống ma túy và tội phạm.

“Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng sẽ xem xét kỷ luật ông Nam về mặt quân sự vì vượt thẩm quyền của Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh”, thượng tá Lê Hoàng Việt, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng An Giang nói với Zing.

Theo ông Việt, trong quá trình kiểm điểm, thượng tá Nam tự nhận hình thức kỷ luật khiển trách về mặt Đảng vì không giáo dục vợ con về việc tạo điều kiện cho người khác để hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ trong nhà mình. Tuy nhiên, do vụ việc gây dư luận quá lớn, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của lực lượng biên phòng nên cấp trên đã quyết định kỷ luật nặng hơn.

Cảnh sát tạm giữ nhiều hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ trong nhà thượng tá Hoàng Văn Nam và người họ hàng. Ảnh: Tiến Tầm.

Ngày 27/2, tổ công tác liên ngành số 3 do thiếu tá Nguyễn Đăng Khoa (cán bộ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang) phụ trách đã phối hợp với Công an phường Vĩnh Ngươn, TP Châu Đốc, khám xét 3 căn nhà. Trong đó, có 2 căn nhà do vợ ông Nam là bà Trần Thị Vàng (43 tuổi) làm chủ hộ. Căn còn lại của chị vợ ông Nam là bà Trần Thị Dũng, 51 tuổi.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, nghi nhập lậu trong 3 căn nhà. Tất cả hàng hóa đều đã qua sử dụng, có tổng trị giá khoảng 290 triệu đồng, gồm nồi inox, chảo chống dính, bàn là, máy hút bụi, nồi áp suất, đàn, vợt đánh cầu lông, ấm điện, nồi cơm điện, sành, sứ, thủy tinh, bếp gas, máy xay sinh tố…

Lúc công an khám xét, ông Nam đang học ở Đà Lạt, vợ ông đi công việc nên chỉ có con gái ở nhà. Chị vợ thượng tá Nam đã thừa nhận việc gửi hàng hóa vào nhà người em ruột.

Công an TP Châu Đốc đang tạm giữ số hàng này để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Tác giả: Việt Tường

Nguồn tin: zingnews.vn