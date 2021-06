Cảnh bơm phồng con vịt khiến ai cũng tá hoả: Mục đích thật sự là gì vậy?

Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh bơm phồng một con vịt khiến cho rất nhiều người xem cảm thấy lo lắng. Rất nhiều ý kiến được đưa ra, cho rằng đây là cách nhồi vịt để tăng kích thước, trọng lượng hoặc là làm cho vịt trông bắt mắt hơn, dễ bán hơn...

Tuy nhiên, sự thật là gì?

Theo cách giải thích của rất nhiều cư dân mạng khác, được cho là những người đã từng chứng kiến màn bơm vịt này thì đây thực chất chỉ là bơm hơi mà thôi. Có thể hiểu đơn giản, việc bơm hơi như vậy giúp da vịt căng phồng, khi nướng sẽ dễ giòn lớp da, ăn ngon hơn. Nếu để ý kỹ, bạn sẽ thấy ở rất nhiều hàng vịt quay, các con vịt trông đều căng phồng như vậy thì đây chính là bí quyết.

- Cái này người ta bơm để quay cho da ngon và căng giòn nhé, ai trong nghề sẽ hiểu.

- Bơm hơi để quay chứ có phải bơm nước đâu.

- Bơm hơi thì sao mà tăng cân được mà mấy bác phán như đúng rồi thế.

Hiện tại, vẫn còn rất nhiều ý kiến tranh cãi xung quanh đoạn clip trên.

Nguồn: TikTok @thanhquynhhuy7938247

Tác giả: MH

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị