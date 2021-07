Cảnh báo cháy rừng từ cấp nguy hiểm đến cấp cực kỳ nguy hiểm trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Ban chỉ huy các vấn đề cấp bách về bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng tỉnh đề nghị UBND các huyện, thành, thị; lực lượng Kiểm lâm, các đơn vị chủ rừng tập trung cao nhất, chỉ đạo làm tốt công tác phòng chống cháy rừng. Cụ thể, thực hiện nghiêm túc quy định tại Chỉ thị 10/CT-UBND ngày 26/02/2021 của UBND tỉnh Nghệ An về việc tăng cường các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2021; Công điện số 20/CĐ-CT.UBND ngày 04/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn.

Cùng với đó, làm tốt công tác cảnh báo, dự báo cấp cháy rừng đến người dân; cắt cử, phân công lực lượng thường trực 24/24h, đối với các khu rừng trọng điểm và các khu rừng nguy cơ cháy cao phải lập chốt kiểm soát người ra vào rừng, bố trí lực lượng chốt chặn, tuần tra canh gác để ngăn chặn và xử lý kịp thời các tình huống cháy rừng xảy ra, nhất là tại các huyện có nguy cơ cháy cao như: Nghi Lộc, Yên Thành, Diễn Châu, Thanh Chương, Nam Đàn, Đô Lương, Thành Phố Vinh, Quỳnh Lưu, Hoàng Mai. Các Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng, các chủ rừng duy trì chế độ thường trực tại các chòi canh lửa và tại đơn vị để kịp thời phát hiện, xử lý khi cháy rừng xảy ra.

Các địa phương tăng cường kiểm tra, kiểm soát và hướng dẫn việc sử dụng lửa trong rừng và ven rừng của người dân; nghiêm cấm các hoạt động xử lý thực bì bằng sử dụng lửa và những hoạt động có sử dụng lửa khác như đốt vàng mã, đốt ong lấy mật, đốt rác... có nguy cơ gây ra cháy rừng khi dự báo cấp cháy rừng cấp IV trở lên, nhất là các khu rừng trọng điểm như khu mộ bà Hoàng Thị Loan, khu vực Núi Chung, khu mộ vua Mai Hắc Đế, lâm viên núi Quyết, khu vực Đền Cuông...

Khi cháy rừng xảy ra, Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch UBND huyện, thành, thị có mặt tại hiện trường để trực tiếp chỉ đạo, điều động lực lượng, phương tiện, hậu cần và chỉ huy chữa cháy theo phương án đã được phê duyệt. Đối với các khu rừng gần với khu dân cư, kho tàng, khi xảy ra cháy, phải chủ động có phương án di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, có biện pháp đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân và các lực lượng khi tham gia chữa cháy rừng.

Các địa phương tiếp tục kiểm tra, rà soát lại Phương án phòng cháy chữa cháy rừng để khắc phục ngay những tồn tại, bất cập trong quá trình thực hiện phương án tác chiến chữa cháy rừng tại các địa phương, nhất là công tác huy động lực lượng, hậu cần và chỉ huy chữa cháy rừng để chủ động ứng phó trong trường hợp có cháy rừng xảy ra.

Sau khi dập tắt đám cháy, đề nghị chính quyền địa phương chỉ đạo các lực lượng tại chỗ canh phòng hiện trường, rà soát dập tắt hết tàn lửa, đề phòng cháy rừng bùng phát trở lại. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, xác định rõ nguyên nhân, đối tượng gây cháy và xử lý nghiêm người có hành vi vi phạm theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, chỉ đạo Hạt Kiểm lâm huyện kịp thời tham mưu báo cáo nhanh các vụ cháy rừng trên địa bàn về Ban chỉ huy các vấn đề cấp bách về bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng tỉnh Nghệ An năm 2021 đúng quy định (qua Chi cục Kiểm lâm – cơ quan thường trực Ban chỉ huy).

Tác giả: PQ (tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn