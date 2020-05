Cần sớm xóa bỏ 'ngã tư tử thần' Văn - Bảng ở Quỳnh Lưu, Nghệ An

Ngã tư tử thần Văn - Bảng trên quốc lộ 1A qua xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu được ví như "Ngã tư tử thần".

Theo thống kê, trong thời gian từ tháng 1-12/2019, tại ngã tư này đã xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông làm chết 2 người, một người bị thương. Từ đầu năm 2020 đến nay, cũng đã xảy ra 2 vụ, làm chết một người và 3 người bị thương nặng.

Anh Hồ Hữu Thủy, một tài xế taxi thường đón trả khách ở khu vực này cho biết, các xe tải, xe khách mỗi khi qua ngã tư này vẫn không giảm tốc độ. Do đó, việc người dân đứng đợi tại ngã tư để qua đường rất nguy hiểm.

Trong khi đó, ông Nguyễn Thế Hải, xóm 4, xã Quỳnh Văn cho biết, tại ngã tư này thường xảy ra tai nạn nghiêm trọng làm chết người. Theo đó, đã từ lâu, người dân mong muốn cơ quan chức năng lắp tín hiệu giao thông tại ngã tư nhưng đến giờ, việc này vẫn chưa được thực hiện.

Có mặt tại ngã tư vào giờ tan tầm ban trưa, phóng viên chứng kiến rất đông học sinh, người dân chờ qua đường. Trong khi đó, các xe tải, xe container, xe khách lưu thông qua đây chạy với tốc độ cao, tiềm ẩn rất lớn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Ngã tư Văn - Bảng là điểm đen hay xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nhưng vẫn chưa được lắp tín hiệu giao thông.

Ngã tư Văn - Bảng là điểm giao cắt của nhiều tuyến đường, trong khi đó, khu vực này có nhiều trường học, gần chợ nên rất đông học sinh, người dân qua lại. Ngoài các phương tiện lưu thông trên Quốc lộ 1A, các xe tải chở nông sản, vật liệu xây dựng từ hướng Quỳnh Tân chạy xuống cũng như xe chở hải sản, vật liệu xây dựng từ xã Quỳnh Bảng, từ phía biển chạy lên đều đổ ra Quốc lộ 1A. Thế nhưng, tại ngã tư đông đúc này lại không có đèn tín hiệu giao thông. Do xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nên xã Quỳnh Văn đã lắp bảng cảnh báo giảm tốc độ tại đây.

Ông Lê Văn Ba - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Văn cho biết, xã đã nhiều lần có ý kiến lên cấp trên lắp tín hiệu giao thông tại ngã tư Văn - Bảng để người dân lưu thông an toàn, giảm thiểu tai nạn giao thông nhưng đến giờ vẫn chưa được thực hiện.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Trần Lê Thắng - Phó Chánh văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An cho biết, trong năm nay, điểm đen giao thông ngã tư Văn - Bảng là 1 trong 5 điểm đen nghiêm trọng sẽ được Tổng cục Đường bộ Việt Nam và các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An ưu tiên bố trí nguồn kinh phí để xử lý xóa bỏ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại an toàn hơn.

Hiện Nghệ An có 21 điểm đen tai nạn giao thông và 49 điểm nguy cơ tiềm ẩn mất an toàn giao thông. Tỉnh đang nỗ lực xóa bỏ dần các điểm đen này.