Căn phòng trọ rác chất cao ngang ngực, ai nhìn cũng ngán ngẩm

Với những chủ trọ, một trong những điều đáng sợ nhất có lẽ là gặp phải người thuê nhà vô ý thức, mất vệ sinh.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ngắn ghi lại cảnh tượng hãi hùng bên trong một căn phòng trọ. Clip cho thấy căn phòng trọ này có một phòng lớn và một nhà vệ sinh khép kín riêng.

Cận cảnh căn phòng trọ ngập rác khiến ai nhìn cũng kinh hãi. (Nguồn: FB)

Mở đầu clip, khi máy quay vừa lia qua cửa, người xem đã thấy trong phòng là một mớ hỗn độn. Dưới nền đất la liệt túi nilon, chai lọ, nón rách, chăn màn, quần áo…

Gần như mặt sàn bị rác phủ kín không thấy lối đi. Rác chất cao từ dưới đất lên đến trên giường, không chừa lại một chỗ trống.

Theo lời người chia sẻ trong clip, căn phòng này trước đây do một bạn nữ thuê. Khi trả phòng, chủ trọ mới phát hiện ra tình trạng trên.

Bên dưới clip, nhiều người đã để lại bình luận bất bình:

"Thực sự không hiểu sao người ta có thể sống được trong đống rác như thế này".

"Nếu là thật thì người ở phòng đó chắc mùi lắm".

"Khóc một dòng sông".

"Đáng lẽ chủ trọ 1 tuần phải lên kiểm tra phòng 1 lần thì sẽ không như ổ chuột thế này".



