Cần có giải pháp đột phá để đưa kinh tế - xã hội tỉnh nhà phát triển

Dự phiên thảo luận tại tổ 1 có đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương.

Quang cảnh phiên thảo luận tại Tổ 1

Ông Nguyễn Hữu An – Chủ tịch UBND thị xã Hoàng Mai, Đại biểu HĐND tỉnh điều hành phiên thảo luận

Đại biểu sôi nổi hiến kế về các giải pháp để phát triển kinh tế - xã hội

Thống nhất cao với nội dung báo cáo được trình bày tại kỳ họp, tại phiên thảo luận Tổ, các đại biểu trao đổi nhiều ý kiến về các giải pháp để phát triển kinh tế - xã hội, nhất là đối với vấn đề giải ngân vốn đầu tư công; giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực để giải quyết vấn đề thiếu hụt lao động tại các doanh nghiệp.

Đại biểu Nguyễn Thị Kim Chi – Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh nêu ý kiến

Thay mặt Tổ đại biểu thị xã Cửa Lò, theo đại biểu Nguyễn Thị Kim Chi – Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, UBND tỉnh cần có giải pháp mạnh mẽ, đột phá để tạo động lực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tỉnh nhà trong thời gian tới. Cùng với các giải pháp đã được thực hiện trong thời gian qua, đại biểu Nguyễn Thị Kim Chi cho rằng UBND tinh cần phải tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm ở những lĩnh vực dễ vi phạm.

Dẫn chứng về những sự vụ, sự việc cụ thể đã bị phát hiện và xử lý trong thời gian qua, đại biểu Chi đề xuất đối với cơ quan chính quyền thì “đánh” vào đạo đức công vụ, đối với chi bộ, cấp ủy đảng thì “đánh” vào kỷ luật của đảng viên, còn đối với cơ quan chức năng khi vi phạm thì có thể xem xét xử lý về hình sự... để đủ sức răn đe, chấn chỉnh. Từ đó cùng với các chính sách của Trung ương, Chính phủ, sự lãnh đạo chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh sẽ đáp ứng mong chờ của người dân và doanh nghiệp, tạo ra môi trường phát triển tốt hơn cho tỉnh nhà trong thời gian tới.

Đại biểu Phạm Tuấn Vinh – Bí thư Thị xã Thái Hòa phát biểu

Quan tâm đến vấn đề giải ngân vốn đầu tư công, đại biểu Phạm Tuấn Vinh – Bí thư Thị ủy Thái Hòa cho rằng kết quả giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đạt được thấp hơn so với cùng kỳ năm 2021. Đại biểu Phạm Tuấn Vinh đề nghị trong thời gian tới, bên cạnh sự chủ động của chủ đầu tư thì các sở, ngành cần quan tâm phối hợp, hỗ trợ các chủ đầu tư trong thẩm định và thi công các dự án. Liên Sở Tài chính, Xây dựng cần cập nhật thường xuyên chỉ số giá vật liệu xây dựng. Cùng với đó, cần xây dựng bộ máy Ban quản lý dự án của các các địa phương và của các ban, ngành đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ.

Liên quan đến nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đại biểu Phạm Tuấn Vinh đề nghị UBND tỉnh cung cấp xi măng sớm để các địa phương xây dựng cơ sở hạ tầng, tránh việc tập trung cấp vào thời điểm mùa mưa và dịp tết.

Đánh giá cao kết quả trong thực hiện quy hoạch và xây dựng các khu đô thị thời gian qua đã làm thay đổi bộ mặt đô thị trên địa bàn tỉnh nói chung, thành phố Vinh nói riêng, song đại biểu Phạm Tuấn Vinh cho biết qua theo dõi, nắm bắt tình hình có nhiều cử tri, nhân dân bày tỏ băn khoăn khi việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm. Bên cạnh đó, người dân phản ánh việc nhập các thửa đất trong khu đô thị có nơi được thực hiện, nơi thì không do đó đề nghị các ngành chức năng cần phải có quan điểm thống nhất cho phép hay không cho phép để người dân được biết.

Ngoài ra, một số ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh quan tâm có chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trong điều kiện giá vật tư nông nghiệp ngày càng tăng cao; quan tâm thực hiện các giải pháp phòng chống đuối nước ở trẻ em; giải pháp phát triển ngành du lịch. Vấn đề dạy thêm học thêm, giải quyết sắp xếp cán bộ dôi dư sau sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã; thi công các công trình, dự án trọng điểm... được các đại biểu phản ánh và đề nghị HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các sở, ngành chức năng liên quan quan tâm giải quyết.

Thảo luận về dự thảo Nghị quyết, các đại biểu cơ bản đồng tình với nội dung các dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp lần này. Riêng ở dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ giáo viên mầm non đã hợp đồng lao động theo quy định tại Nghị định số 06/2018/NĐ-CP, đại biểu Nguyễn Thị Kim Chi mong muốn và đề nghị sau khi Nghị quyết được HĐND tỉnh ban hành thì liên Sở: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính cần tích cực làm việc với các địa phương để quản lý, điều tiết, bố trí biên chế cho những đối tượng này để đảm bảo quyền lợi cho họ.

Đối với dự thảo Nghị quyết tăng cường công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Nghệ An, theo các đại biểu nội dung còn chung chung cần phải có giải pháp cụ thể, thiết thực để giải quyết bài toán thiếu hụt nhân lực đáp ứng cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh bởi đây là nhu cầu bức thiết tại thời điểm này…

Không có chủ trương về việc nhập các thửa đất trong khu đô thị

Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Trường Giang làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền

Trước các ý kiến của đại biểu, lãnh đạo các Sở, ngành đã trao đổi làm những vấn đề thuộc thẩm quyền. Liên quan đến việc cập nhật giá vật liệu xây dựng để giúp các chủ đầu tư thực hiện công trình dự án, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Trường Giang cho biết trong tháng 4 và tháng 5/2022 giá vật liệu xây dựng có nhiều thay đổi. Sở Xây dựng đã ban hành giá vật liệu xây dựng cơ bản từng tháng. Còn sang tháng 6 giá vật liệu xây dựng cơ bản ổn định, trong đó vật liệu sắt thép có xu hướng giảm xuống nên Sở không ban hành riêng giá trong tháng và ban hành chung giá của quý II.

Liên quan đến việc được phép hay không được phép nhập các lô đất trong khu đô thị, theo Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Trường Giang: Hiện nay không có chủ trương nào cho phép nhập hay không cho phép, song trên tinh thần tạo điều kiện về chỗ ở cho người dân và làm giảm mật độ dân cư thì tại một số nơi vẫn cho phép nhập lô. Song khi thực hiệp nhập các lô đất trong khu đô thị, người dân phải thực hiện đúng quy hoạch, nếu làm ảnh hưởng đến quy hoạch, kiến trúc ban đầu đã được phê duyệt thì không được phép nhập các thửa đất với nhau.

Đào tạo nghề theo đơn đặt hàng

Phó Giám đốc Sở LĐ,TB&XH Bùi Văn Hưng nêu giải pháp giải quyết vấn đề thiếu hụt lao động

Lý giải nguyên nhân dẫn đến tình trạng thiếu hụt lao động ở một số ngành nghề, lĩnh vực trong đó có ngành du lịch, Phó Giám đốc Sở LĐ,TB&XH Bùi Văn Hưng cho hay do tình hình dịch COVID-19 kéo dài nên một số doanh nghiệp rơi vào tình trạng tạm nghỉ, dừng hoạt động, không có việc làm. Đối với lực lượng lao động trở về quê do đại dịch COVID-19 có xu hướng tiếp tục đi xuất khẩu lao động, quay trở lại công ty cũ làm việc khi tình hình dịch được kiểm soát, làm ăn tại địa phương... Trong đó, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến thiếu hụt lao động ở một số doanh nghiệp liên quan đến vấn đề thu nhập và chế độ ưu đãi, phúc lợi xã hội cho người lao động. Cùng một vị trí việc làm, qua khảo sát cho thấy thu nhập bình quân của lao động làm việc tại khu vực phía Nam khoảng 9-10 triệu đồng còn tại Nghệ An chỉ khoảng 5-7 triệu đồng...

Cùng với việc triển khai các giải pháp đã đưa ra trong Đề án 14-ĐA/TU ngày 25/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đào tạo, phát triển nhân lực có kỹ năng nghề trên địa bàn trong giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, Sở LĐ,TB&XH sẽ tích cực triển khai công tác đào tạo nghề theo đơn đặt hàng. Phía doanh nghiệp cần xây dựng được thang bảng lương và chế độ phúc lợi xã hội đáp ứng để thu hút người lao động vào làm việc.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn