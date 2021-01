Cận cảnh cầu Cửa Hội trước ngày thông xe

Dự án sau khi hoàn thành sẽ góp phần hoàn thiện tuyến đường ven biển qua hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, mở ra nhiều hướng đi mới trong phát triển KT-XH của các địa phương, góp phần tăng sức hấp dẫn và cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển KT-XH, củng cố an ninh - quốc phòng trên địa bàn hai tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh và khu vực Bắc Trung bộ.