Cán bộ địa chính tự cấp khống 17 'sổ đỏ' để lừa đảo, vay vốn ngân hàng

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phan Ngọc Phương (51 tuổi, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Phương.

Theo kết quả điều tra, từ tháng 5/1990 - 8/2017, Phương công tác tại UBND xã Bình Thủy và được giao nhiệm vụ quản lí đất đai trên bản đồ địa bàn xã này và tiếp nhận làm các thủ tục cấp mới, chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân.

Tuy nhiên, lợi dụng chức năng, nhiệm vụ được giao, từ tháng 10/1998 - 2014, Phương đã làm thủ tục cấp 17 sổ đỏ khống cho chính mình và những người thân trong gia đình.

Sau đó, vị cán bộ này đã sử dụng các giấy tờ cấp khống để thế chấp vay vốn ngân hàng, quỹ tín dụng và làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho 3 người dân để chiếm đoạt số tiền trên 3,1 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, đối tượng còn nhận làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhưng không thực hiện, mà cấp mới, cấp đổi không đúng số thửa đất chuyển nhượng. Qua đó, chiếm đoạt số tiền thuế chuyển nhượng.

Tác giả: Kim Hà - Tiến Tầm

Nguồn tin: Báo Tiền Phong