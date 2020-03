Cách hết chức vụ trong Đảng 4 lãnh đạo cấp phòng Công an Đồng Nai

Theo tìm hiểu của PV Tuổi Trẻ, vụ việc sai phạm ở Công an tỉnh Đồng Nai đã được kết luận từ tháng 7-2019. Ủy ban kiểm tra Trung ương cũng đã xử lý kỷ luật các lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai. Tuy nhiên, đối với các lãnh đạo cấp phòng đã có nhiều ý kiến khác nhau trong khi họp đưa ra mức kỷ luật nên Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai phải nhiều lần họp với Đảng ủy Công an tỉnh trước khi đưa ra mức kỷ luật nêu trên. Một lãnh đạo Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai cho hay "mức kỷ luật cách hết các chức vụ trong Đảng tương xứng với các vi phạm mà Ủy ban kiểm tra trung ương kết luận"...