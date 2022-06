Cách giữ mát cơ thể trong thời tiết nóng bức

Thời tiết nắng nóng như đổ lửa trong những ngày mùa hè gây khó chịu và ảnh hưởng tới sức khỏe con người. Do đó, điều cần thiết là phải giữ mát cơ thể và bảo vệ sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe người cao tuổi, những người có tình trạng sức khỏe mạn tính, trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh vào mùa này.

Mặc quần áo dài, rộng rãi

Ánh nắng mặt trời trực tiếp làm nóng các mạch máu trên da của bạn, truyền nhiệt vào bên trong và làm tăng nhiệt độ cơ thể. Đặc biệt, trẻ sơ sinh dễ bị tổn thương do nhiệt vì chúng có diện tích bề mặt da cao so với thể tích. Do đó, mọi người cần mặc quần áo dài, rộng rãi để bảo vệ chống lại cháy nắng và giảm tiếp xúc với nhiệt độ cao.

Làm mát tay, mặt và chân

Lớp da trên lòng bàn tay, lòng bàn chân và các phần trên của khuôn mặt chứa một mạng lưới các mạch máu có tác dụng kiểm soát nhiệt độ nhanh chóng. Để giúp làm mát cơ thể nhanh hơn, bạn hãy chườm nước lạnh hoặc một túi đá lên những khu vực này. Ngoài ra, mặc áo vải nỉ mỏng cũng giúp loại bỏ nhiệt cơ thể thông qua quá trình bay hơi.

Tránh tắm nước lạnh

Tắm nước lạnh khi cơ thể đang bị nóng sẽ khiến thân nhiệt giảm đột ngột và các mạch máu dưới da bị co lại ảnh hưởng tới tuần hoàn máu. Thay vào đó, tắm bằng nước ấm sẽ tốt hơn vì điều này thúc đẩy lưu lượng máu đến da, làm tăng quá trình thoát nhiệt.

Giữ đủ nước

Một nguyên nhân quan trọng khiến sóng nhiệt gây tử vong là do mất nước. Khi cơ thể mất quá nhiều chất lỏng qua mồ hôi, máu sẽ đặc lại, làm tăng nguy cơ đông máu và buộc tim phải làm việc nhiều hơn. Đổ mồ hôi nhiều cũng làm thay đổi sự cân bằng của natri và kali trong chất lỏng cơ thể. Điều này có thể ảnh hưởng đến các tế bào thần kinh và cơ, gây căng thẳng thêm cho tim. Do đó, điều quan trọng là uống nước đều đặn trong ngày, tránh caffein, rượu và đừng đợi lúc khát mới uống nước.

Đóng cửa sổ và kéo rèm cửa vào ban ngày

Theo nguyên tắc chung, bạn nên đóng cửa sổ khi trong nhà mát hơn ngoài trời, thường là khi ban ngày nóng nhất. Sau đó, hãy mở cửa khi nhiệt độ giảm vào buổi tối và qua đêm.

Tìm kiếm không gian xanh

Cây cối hấp thụ nước qua rễ và thoát hơi nước thông qua lá. Điều này làm mát môi trường xung quanh ngay lập tức, vì nhiệt từ không khí xung quanh làm cho lượng nước này bay hơi.

Các nghiên cứu cho thấy các khu vực ngoại ô có cây xanh mát hơn so với các khu vực không có cây. Ngoài ra, cây cối cũng cung cấp bóng râm.

Tránh cháy nắng

Để bảo vệ da khỏi cháy nắng, bạn nên che da bằng quần áo, bảo vệ đầu, cổ và mặt bằng kính râm và mũ rộng vành. Hơn nữa, bạn cũng nên bôi kem chống nắng phổ rộng để bảo vệ khỏi tia UVA và UVB.

Tiến sĩ Tanya Bleiker, chủ tịch Hiệp hội Bác sĩ Da liễu Anh khuyến nghị: “Bạn nên dùng kem chống nắng có chỉ số SPF tối thiểu là 30 và khả năng chống tia UVA tốt. Nên thoa kem chống nắng một cách tự do và thoa lại sau mỗi hai giờ, sau khi bơi lội, tập thể dục,…”./.

