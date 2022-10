Cách chức nữ thiếu tá công an say xỉn, lái xe gây tai nạn ở Gia Lai

Xã hội

Tối 31-10, thiếu tướng Rah Lan Lâm, giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, cho biết đã có quyết định kỷ luật cách chức đối với nữ thiếu tá đang công tác tại Công an huyện Đak Đoa lái ô tô gây tai nạn, có biểu hiện say xỉn.