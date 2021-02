Cách bài trí tượng Trâu phong thủy để 'chiêu tài, đổi vận' năm Tân Sửu

Trâu trong văn hóa, phong thủy

Theo chuyên gia văn hóa phong thủy Phạm Minh Phương, năm 2021 Âm lịch là năm Tân Sửu, tức là con trâu, con giáp đứng hàng thứ 2 trong 12 con giáp. Theo Ngũ hành thì Sửu tương ứng với Thổ, theo thuyết Âm-Dương thì Sửu là Âm.

Trong quan niệm dân gian, trâu là loài vật gần gũi trong đời sống con người. Trâu mang những tính chất như hiền lành, chịu khó, sự bền bỉ, trở thành biểu tượng cho sức mạnh và tính cách trong văn hóa người Việt.

Hình tượng con trâu trong tranh dân gian Đông Hồ gắn liền với nền văn hóa nông nghiệp của Việt Nam.

Nhiều người coi "con trâu là đầu cơ nghiệp". Do đó, con vật hiền lành, kiên nhẫn và mạnh mẽ này trong phong thủy còn mang ý nghĩa no đủ, an lành và sự thịnh vượng.

Trâu phong thủy được xem là linh vật giúp mang lại tài lộc và phúc khí. Đặt tượng trâu phong thủy trong nhà, nơi làm việc sẽ giúp tăng vận khí và sức khỏe cho gia chủ.

Đặc biệt, linh vật này rất được những doanh nhân, doanh nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh, ngân hàng, đầu tư bất động sản, tài chính... ưa chuộng sử dụng để trấn trạch trừ tà, tăng thêm cát khí, vạn sự như ý.

Dùng tượng Trâu phong thủy như thế nào?

Tượng trâu phong thủy hợp với những người tuổi Tý, Sửu, Dậu, Hợi, Tỵ bởi nó mang đến vận may trong cuộc sống và sự nghiệp hanh thông, thuận lợi và rất phù hợp với người mệnh Kim và mệnh Hỏa.

Do trâu thuộc hành Thổ nên địa điểm phù hợp nhất để đặt ở hướng Bắc, Đông Bắc, Tây Bắc. Đây là các hướng sinh khí, có thể đón nhận được nhiều năng lượng tốt giúp chiêu tài, nạp khí, có thể chuyển hóa thành cát tường, thuận lợi nhiều mặt.

Tượng trâu phong thủy được sử dụng để chiêu tài, nạp khí, tăng thịnh vượng.

Nên tránh bài trí tượng Trâu ở hướng Nam hoặc Tây Nam và không nên đặt sừng trâu hướng về phía gia chủ bởi sừng mang sát khí không tốt cho sự nghiệp của gia chủ.

Về chất liệu sử dụng để làm tượng trâu phong thủy, chuyên gia văn hóa phong thủy Phạm Minh Phương cho rằng tốt nhất dùng tượng Trâu bằng đá tự nhiên, vừa có tác dụng phong thủy, vừa thể hiện vị thế của mình.

Ngoài ra, Trâu vốn thuộc hành Thổ vì thế nên sử dụng tượng trâu phong thủy làm là kim loại hoặc đất có màu vàng, nâu... sẽ giúp sự nghiệp của gia chủ thăng tiến và tài lộc dồi dào.

Nên tránh sử dụng biểu tượng trâu bằng gỗ (thuộc hành Mộc) vì theo ngũ hành Mộc khắc Thổ, khiến Trâu không thể phát huy được linh khí.

Cũng theo chuyên gia phong thủy Phạm Phương, trước khi quyết định đặt tượng trâu phong thủy hoặc vật phẩm phong thủy, gia chủ nên mời chuyên gia phong thủy tư vấn ngày giờ và vị trí chính xác thì vật phẩm mới giúp phát huy hiệu quả.

