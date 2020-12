Cabin cáp treo lủng lẳng trong gió khiến du khách "hồn bay phách lạc"

Your browser does not support the video tag.

Cáp treo đã trở thành một phương tiện di chuyển vô cùng quen thuộc tại các khu du lịch. Nó không chỉ giúp cho việc đi lại dễ dàng hơn, mà khi ngồi trên cáp treo, du khách còn có thể ngắm nhìn khung cảnh bao la và hùng vĩ bên dưới. Và để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, những chiếc cáp treo thường được thiết kế rất chắc chắn.

Tuy nhiên mới đây, hình ảnh một chiếc cáp treo lắc lư rất mạnh do gió lớn đã khiến cho người xem hoảng hồn.

Cận cảnh chiếc cabin cáp treo lắc lư mạnh trong gió.

Một phần vì cáp treo thuộc loại nhỏ gọn, phần vì gió quá lớn nên một khoang cáp treo lắc lư rất mạnh. Cư dân mạng dù chỉ xem qua clip thôi mà cũng cảm thấy sợ hãi:

- "Sau này ai sẽ ngồi cái cabin này?".

- "Thích đi cáp treo mà kiểu này chắc nghỉ luôn".

- "Gặp phải trường hợp này thì hồn bay phách lạc".

- "Xem xong hết muốn đi cáp treo".

- "Thôi thôi tao rối loạn tiền đình..."

Theo clip ghi lại, đây là cáp treo ở một khu du lịch ở Trung Quốc chứ không phải Việt Nam. Vào thời điểm có gió lốc, cáp treo đang tạm ngừng hoạt động và cũng không có du khách nào ngồi bên trong.

Tác giả: Quỳnh Chi (T/h)

Nguồn tin: Báo ĐS&PL