Bước tiến mới trong thu hút vốn FDI ở Thanh Chương

Matsuoka Corporation (có trụ sở tại tỉnh Hiroshima, Nhật Bản) là Tập đoàn chuyên về lĩnh vực may mặc hàng đầu Nhật Bản, là đối tác của các thương hiệu may mặc hàng đầu như Uniqlo, Tore, Korabu…, doanh thu hàng năm của Tập đoàn 530 triệu USD, đứng số 1 nhật Bản và 11 trên thế giới với 17 nhà máy sản xuất đặt tại nhiều quốc gia như Trung Quốc, Banglades, Myanmar... Tại Việt Nam, Matsuoka Corporation đã “rót” hàng nghìn tỷ đồng vào các tỉnh Phú Thọ, Bắc Giang, Bình Dương và Nghệ An để xây dựng hàng loạt nhà máy may, tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn lao động và tăng thu ngân sách cho địa phương. Trong đó, ở Nghệ An, Matsuoka Corporation đã có 2 nhà máy ở khu công nghiệp VSIP đã và đang đi vào hoạt động.