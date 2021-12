Bón cho mẹ già từng thìa cơm, lời "dỗ dành" của con trai khiến nhiều người chột dạ

"Cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng, con nuôi cha mẹ tính tháng kể ngày". Con cái càng trưởng thành, càng xa cách bố mẹ. Có nhiều người còn thấy cha mẹ khi về già là gánh nặng, là nỗi lo toan, phải chăm bẵm mệt nhọc mà trở nên thờ ơ, hắt hủi.

Thực tế trong cuộc sống bộn bề không ít người chẳng hề mảy may quan tâm đến cha mẹ của mình. Nhưng người đàn ông này thì ngược lại.

Một đoạn clip quay cảnh bác trai lớn tuổi nhẹ nhàng ngồi bón từng thìa cơm cho cụ bà. Cụ ngồi kế bên, chăm chú xem chương trình hát xoan trên tivi, vừa ngó vừa vỗ tay mà không chịu ăn cơm. Nhưng bác trai vẫn kiên nhẫn dỗ dành mẹ, vừa xúc từng muỗng cơm, vừa dịu dàng: "Ăn cho khỏe nhé, ăn thêm 1 miếng nữa rồi cho xem hát".

Bón cho mẹ già từng thìa cơm, lời "dỗ dành" của người con trai khiến nhiều người rơi lệ

Bữa cơm chỉ có 2 mẹ con, nhưng đầm ấm tình cảm. Con ăn 1 miếng, rồi lại quay qua mẹ bón 1 miếng. Cảnh tượng ấy như đoạn phim quay chậm, tua lại những ngày thơ ấu được mẹ đút cơm cho ăn. Giờ đây, mẹ già, con lớn, hai vị trí ấy lại đổi vai, nhưng tình cảm vẫn không hề suy chuyển.

Đoạn clip khiến nhiều cư dân mạng xúc động. Sự ân cần, ấm áp của 2 mẹ con cũng giống như một bài học về sự hiếu thảo mà mỗi chúng ta đều nên học hỏi. Trong cuộc sống bận rộn hiện tại, có mấy ai dành được thời gian để chăm sóc cho gia đình, cha mẹ già yếu như thế này?

Tác giả: Thủy Tiên

Nguồn tin: Nhịp sống Việt