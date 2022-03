"Bóc" khoảnh khắc gây tai nạn nghiêm trọng giữa xe tải và xe chở phạm nhân

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip "bóc" khoảnh khắc xảy ra vụ tai nạn giữa xe tải với xe chở tù nhân vào trưa nay (14/3). Theo đó, tại khu vực ngã tư Cây Da (xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP.HCM), chiếc xe thùng chở phạm nhân đi với tốc độ khá nhanh, vượt đèn đỏ trong khi một chiếc xe máy khác đã dừng lại chờ tín hiệu giao thông. Cùng lúc đó, chiếc xe tải chạy ngược chiều đi tới. Mặc dù tài xế xe chở phạm nhân có vẻ đã đánh lái xử lý nhưng không tránh được cú va chạm với xe tải.

Your browser does not support the video tag.

Clip xe tải va chạm với xe chở phạm nhân

Hiện trường vụ tai nạn

Vụ tai nạn khiến 2 phương tiện hư hỏng nặng, một chiến sĩ công an ngồi trong cabin bị thương ở đầu, một phạm nhân ngồi trong thùng xe bất tỉnh được người dân hỗ trợ đưa ra khỏi thùng xe. Sau đó, những người này được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tác giả: Nhật Hạ

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc