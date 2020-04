Bộ trưởng Tô Lâm gửi thư khen lực lượng chữa cháy 3 tỉnh

Vụ cháy tại kho chứa nguyên liệu ở Bà Rịa - Vũng Tàu hôm 9.4. Ảnh: Lê Ngân.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã gửi Thư khen tới lực lượng trên.

Trong thư gửi tới các đơn vị ngày 11.4, có nêu tại Đắk Lắk, vào lúc 20h, ngày 9.4, tại Công ty Cổ phần chế biến nông lâm Tây Nguyên ở Khu công nghiệp Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk xảy ra vụ cháy lớn.

Sáng cùng ngày xảy ra vụ cháy lớn ở Kho chứa hàng nông sản (hạt điều) thuộc Công ty Cổ phần Thành Chí, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Và đêm 10.4, xảy ra vụ cháy tại số nhà 16A, đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An khi trong nhà có 4 người bị mắc kẹt.

Ngay khi nhận tin báo, lực lượng chức năng 3 tỉnh trên đã nhanh chóng đến hiện trường tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, giúp đỡ nhân dân, không để thiệt hại về người và hạn chế thiệt hại về tài sản.

Trong lúc tham gia chữa cháy, một số cán bộ của Công an Bà Rịa - Vũng Tàu bị thương. Song các anh không quản khó khăn, vất vả, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng, quyết tâm, nỗ lực dập tắt đám cháy; đồng thời đã khống chế được đám cháy không lan sang các kho số 7, 8, 9.

Đặc biệt, những cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An đã dũng cảm, mưu trí, không quản khó khăn, nguy hiểm, sử dụng công cụ phương tiện phá dỡ cửa cuốn để vào nhà kịp thời cứu được 4 nạn nhân đang mắc kẹt trong đám cháy...

Nội dung thư của Bộ trưởng cho rằng, đó là hành động dũng cảm, sẵn sàng xả thân... để bảo vệ tính mạng của người dân và tài sản của doanh nghiệp. Cán bộ chiến sĩ đã vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân...

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm biểu dương, khen ngợi tập thể cán bộ, chiến sĩ ba tỉnh trên.

Bộ trưởng đề nghị công an các tỉnh tiếp tục tăng cường kiểm tra, tuyên truyền về phòng, chống cháy nổ và công tác cứu nạn, cứu hộ; Tham mưu với cấp ủy và chính quyền các cấp tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ; Vận động nhân dân thực hiện tốt phòng, chống cháy nổ, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, không để xảy ra cháy nổ và không để đối tượng phạm tội lợi dụng.

Mong các đồng chí phát huy kết quả đạt được, tiếp tục lập nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

