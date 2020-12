Bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Mắt Nghệ An

Ông Bùi Đình Long- Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Nghệ An trao Quyết định bổ nhiệm cho TS Trần Tất Thắng

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Xuân Hiệp- Tổng thư ký Hội Nhãn khoa Việt Nam, Giám đốc Bệnh viện Mắt Trung ương; ông Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; ông Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế; và đại diện lãnh đạo các sở, ngành, các đơn vị y tế trong tỉnh.

Trước đó, ngày 24/12/2020 Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung đã có Quyết đinh số 4768/QĐ-UBND điều động, bổ nhiệm TS. Trần Tất Thắng – Phó Giám đốc Bệnh viện HNĐK tỉnh Nghệ An giữ chức Giám đốc Bệnh viện Mắt Nghệ An.

Trao quyết định bổ nhiệm và phát biểu chỉ đạo, ông Bùi Đình Long- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đánh giá cao hoạt động chuyên ngành mắt của tỉnh nói chung và của Bệnh viện Mắt Nghệ An nói riêng trong thời gian qua đã đạt được những kết quả quan trọng, triển khai được nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật chuyên sâu tuyến trung ương, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân.

Ông Bùi Đình Long- Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Nghệ An phát biểu tại buổi lễ

Ông Bùi Đình Long mong muốn TS Trần Tất Thắng cần tiếp cận kịp thời, kế thừa và phát huy những thành quả của Bệnh viện Mắt đã đạt được trong thời gian qua.

Thời gian tới cần ứng dụng, triển khai thêm nhiều kỹ thuật mới, lựa chọn những chuyên ngành sâu nhất mà các đơn vị khác không làm được để từ đó trở thành địa chỉ tin cậy về chuyên ngành mắt, thu hút, điều trị chăm sóc mắt cho người dân ở trong tỉnh và các tỉnh lân cận.

TS Trần Tất Thắng, tân Giám đốc Bệnh viện Mắt Nghệ An phát biểu nhận nhiệm vụ

Phó Chủ tịch cũng mong muốn trong thời gian tới tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Bệnh viện Mắt Trung ương đối với ngành Mắt của tỉnh nói chung và đối với Bệnh viện Mắt Nghệ An trong hỗ trợ đào tạo phát triển nguồn nhân lực, chuyển giao các kỹ thuật cao, kỹ thuật chuyên sâu... để Bệnh viện Mắt Nghệ An sớm trở thành bệnh viện chuyên ngành Mắt của khu vực Bắc Trung bộ.

Lãnh đạo Bệnh viện Mắt Trung ương và tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng TS Trần Tất Thắng

Phát biểu nhận nhiệm vụ, TS Trần Tất Thắng cảm ơn sự tín nhiệm của lãnh đạo tỉnh ủy, UBND tỉnh và ngành y tế Nghệ An. Đồng thời, xác định đây là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm lớn lao, vì vậy trong thời gian tới sẽ cố gắng rèn luyện, tu dưỡng để tiếp tục phát huy những kết quả mà các thế hệ lãnh đạo Bệnh viện Mắt Nghệ An qua các thời kỳ đã dày công xây đắp nên, cùng với ban giám đốc, tập thể cán bộ nhân viên bệnh viện quyết tâm xây dựng Bệnh viện Mắt Nghệ An ngày càng phát triển, sớm trở thành Bệnh viện chuyên khoa Mắt của khu vực.

Tác giả: Từ Thành

Nguồn tin: suckhoedoisong.vn