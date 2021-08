Bố mẹ là F0 phải đi cách ly, bé 3 tháng tuổi đành gửi lại cho hàng xóm, nhìn cách anh lóng ngóng ẵm bé mà thương

Đoạn clip ghi lại cảnh một gia đình tạm thời phải chia tách nhau vì Covid-19 đang được chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội. Theo đó, người quay clip là một nhân viên y tế hoặc tình nguyện viên đón các F0 mặc đồ bảo hộ xanh đến khu cách ly.

Có thể thấy các F0 đang đứng trên bãi đất rộng, chờ xe cứu thương tới. Lọt thỏm giữa những người mặc đồ xanh là một người đàn ông bế trên tay một em bé nhỏ xíu.

Người quay clip thông tin, em bé này mới 3 tháng tuổi. Bố mẹ em có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Sars-coV-2, đang đứng cùng nhóm F0 kia. Em bé này có kết quả xét nghiệm âm tính, lại còn quá nhỏ nên được cách ly tại nhà. Vì gia đình không có ai là người thân, em bé được bố mẹ gửi cho chú hàng xóm trông giúp.

Dù các F0 đã mặc đồ bảo hộ, khu vực đó vẫn nguy hiểm. Người quay clip hốt hoảng nói với anh hàng xóm: "Ôm nó chạy về đi, chứ để nó ở đây chi tội nó", và động viên cha mẹ em bé: "Mới bây lớn như này, để nó ở nhà đi, chứ ẵm vô cách ly còn không chịu nổi nữa". Người này cũng nhiệt tình hướng dẫn anh hàng xóm cách pha sữa bột để cho em bé ăn trong những ngày xa mẹ.

Hai chú cháu có kết quả xét nghiệm âm tính giữa cả xóm là F0.

Nhưng thấy người mẹ nấn ná không nỡ xa con, anh hàng xóm thì lóng ngóng hết đứng lại ngồi, một nữ nhân viên y tế đã hướng dẫn người mẹ cho em bé bú cho no, trước khi lên đường đi cách ly, điều trị.

Đáng lẽ, người hàng xóm phải thả em bé xuống đất để người mẹ tự ra đón. Nhưng vì bé còn nhỏ quá, người hàng xóm không nỡ làm vậy, nên họ đành trao - nhận theo một quy trình khác. Người mẹ cầm theo chai cồn, đón con từ anh hàng xóm rồi ẵm bé đi ra khu vực xa xa để cho con bú. Còn anh hàng xóm lập tức xịt cồn sát khuẩn lên tay, lên người.

Cảnh trao - nhận em bé khiến nhiều người thót tim.

Nhân viên y tế sau đó cũng giải thích cho anh hàng xóm về nguy cơ lây nhiễm bệnh, dặn dò: "Anh về nhà cũng cẩn thận, né mấy người xung quanh đi nha".

Đoạn clip chỉ vừa được đăng tải ít giờ trước, không rõ là quay tại thời điểm nào và ở địa phương nào, nhưng nhìn khung cảnh và giọng nói của những người liên quan thì có vẻ là một tỉnh ở miền Nam, không phải ở thành phố.

Dân mạng đã gửi những lời chúc bình an đến gia đình em bé cũng như xúc động trước tình cảm của anh hàng xóm: "Anh hàng xóm cũng can đảm thật mới dám bế bé. Những lúc thế này mới thấm câu bán anh em xa mua láng giềng gần"; "Trông nom con nít vất vả lắm, nhất là bé chưa xa mẹ bao giờ. Mong cho anh hàng xóm và cháu bé bình an vô sự".

Tác giả: Bích Chi

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc