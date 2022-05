Bộ GTVT yêu cầu sớm nâng cấp QL7 đoạn qua Nghệ An quy mô hơn 1.300 tỷ đồng

Mới đây, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã có văn bản yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam triển khai thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp QL7 đoạn Km0 - Km36 và xử lý sụt trượt do bão lũ đoạn Khe Thơi - Nậm Cắn, tỉnh Nghệ An, theo Báo Giao thông.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Dự án có điểm đầu tại Km0 (giao với QL1, thị trấn Diễn Châu) và điểm cuối tại Km35+225 (đầu cầu Đô Lương, thị trấn Đô Lương, Nghệ An).

Quy mô của dự án, sẽ cải tạo nâng cấp QL7 đoạn Km0 - Km36 có bề rộng nền đường 12m, bề rộng mặt đường 11 m, tốc độ thiết kế 80 km/h. Riêng các đoạn qua đô thị là đường phố chính đô thị thứ yếu, tốc độ được thiết kế 60 km/h.

Văn bản của Bộ GTVT nêu rõ, dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu và Diễn Châu - Bãi Vọt thuộc dự án xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông đang được thi công để sớm hoàn thành, đưa vào khai thác, sử dụng.

Theo hợp đồng, tiến độ hoàn thành của hai dự án chênh lệch khoảng 10 tháng. Dự án Nghi Sơn - Diễn Châu hoàn thành tháng 7/2023. Dự án Diễn Châu - Bãi Vọt hoàn thành tháng 5/2024.

Trong đó, dự án Nghi Sơn - Diễn Châu hoàn thành trước được kết nối với QL1 thông qua đoạn từ Km0+00 - Km5+00, QL7.

Hiện nay, dự án cải tạo nâng cấp QL7 đoạn Km0 - Km36 và xử lý sụt trượt do bão lũ đoạn Khe Thơi - Nậm Cắn, tỉnh Nghệ An do Tổng cục Đường bộ VN làm chủ đầu tư, dự kiến khởi công vào khoảng tháng 8 và hoàn thành trong năm 2024.

Để đảm bảo lưu thông thông suốt sau khi dự án Nghi Sơn - Diễn Châu hoàn thành đưa vào khai thác, Bộ GTVT yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với Ban Quản lý dự án 6 lập lại tiến độ thực hiện dự án QL7, đảm bảo phù hợp với tiến độ hoàn thành dự án cao tốc đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu.

Bộ GTVT yêu cầu Tổng cục Đường bộ đẩy nhanh tiến độ dự án, ưu tiên hoàn thành đoạn Km0+00 - Km5+00, QL7 vào thời điểm tháng 7/2023, phù hợp với thời điểm dự án Nghi Sơn - Diễn Châu đưa vào khai thác, sử dụng.

Tác giả: Phương Trang

Nguồn tin: Doanh nghiệp niêm yết