Bộ Công an chính thức quản lý công dân vùng dịch bằng phần mềm

Chiều 11/8, tại Bộ Công an, C06 tổ chức gặp mặt báo chí để công bố chính thức triển khai phần mềm quản lý công dân vùng dịch trên toàn quốc trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia.

Tại buổi công bố, Đại tá Phùng Đức Thắng, Phó Cục trưởng C06 cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Bộ Công an về việc thực hiện triển khai phần mềm quản lý công dân vùng dịch trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, C06 đã họp bàn với các đơn vị liên quan để xây dựng phần mềm, hệ thống; máy móc, thiết bị sử dụng tận dụng không phát sinh kinh phí đầu tư mới, được lắp đặt và vận hành tại Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư đảm bảo an toàn, an ninh, bảo mật.

Theo Đại tá Phùng Đức Thắng, với hệ thống này, công dân đăng ký khai báo y tế qua máy tính, điện thoại di động,... có kết nối intertnet trước khi qua trạm kiểm soát dịch bệnh tại địa chỉ http://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn tương tự như khai báo qua các ứng dụng của Bộ Y tế. Tuy nhiên, với hệ thống này Bộ Công an có bổ sung thêm thông tin thường trú, lưu trú, tạm trú, sau khi công dân nhập đủ thông tin, hệ thống sẽ sinh ra mã QR để công dân lưu lại và trình ra khi qua các chốt kiểm soát Covid-19 kiểm tra.

Cán bộ công an tại chốt kiểm dịch sẽ được cấp tài khoản để kiểm tra thông tin công dân khai báo y tế bằng QR Code tại địa chỉ http://kiemdich.dancuquocgia.gov.vn. Công an có nhiệm vụ đối chiếu thông tin công dân đã khai báo và "ấn" xác nhận khi họ đi qua chốt.

"Cán bộ công an tại chốt kiểm dịch được cấp tài khoản để truy nhập phần mềm và đối chiếu thông tin công dân đã khai báo với giấy tờ tùy thân và xác nhận thông tin công dân khi đi qua chốt kiểm dịch", Đại tá Phùng Đức Thắng nói.

Cũng theo Đại tá Phùng Đức Thắng, trường hợp công dân không có điện thoại thông minh, cán bộ tại các chốt sẽ phát phiếu khai báo y tế theo mẫu thông tin khai báo ý tế do Bộ Công an xây dựng để người dân kê khai.

Sau khi người dân kê khai xong, cán bộ tại các chốt kiểm tra đối chiếu với giấy tờ tùy thân và xác nhận thông tin công dân đi qua. Với các tờ phiếu khai y tế được người dân kê khai, cán bộ tại các chốt kiểm soát tiến hành lưu thông tin khai báo y tế cho người dân tại địa chỉ http://kiemdich.dancuquocgia.gov.vn.

Cán bộ tại các chốt kiểm dịch sau khi xác nhận thông tin công dân xong, hệ thống sẽ lưu lại và tiến hành xác thực thông tin công dân qua kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

"Hàng ngày, cán bộ công an được giao trách nhiệm thực hiện thống kê, báo cáo tình hình công dân ra-vào vùng dịch; truy vết đối vói người nghi vấn F0, F1, F2 khi cần thiết", Đại tá Phùng Đức Thắng thông tin thêm.

Theo lãnh đạo C06, khi công dân sử dụng hệ thống khai báo trên sẽ kịp thời cập nhật thông tin chính xác về tình hình dịch bệnh nơi công dân sinh sống, làm việc để kịp thời thực hiện các biện pháp phòng ngừa.

Bên cạnh đó, công dân chủ động khai báo trước thông tin, tạo QR code để kiểm tra qua chốt kiểm dịch, không mất thời gian kê khai giấy thủ công, giảm ùn tắc (thông tin được kiểm tra, đối chiếu và xác nhận chính xác).

Với mã QR do công dân chuẩn bị từ trước, khi qua chốt kiểm dịch phối hợp với cán bộ công an thực hiện thao tác kiểm tra nhanh chóng, rút ngắn thời gian, không làm ùn tắc giao thông.

"Đối với người không sử dụng điện thoại thông minh vẫn có thể kê khai qua giấy để cán bộ công an tập hợp thống kê; đối với xe luồng xanh thì triển khai và kiểm tra trước khi xuất bến", Đại tá Phùng Đức Thắng nói.

Tại buổi công bố, phóng viên Dân trí đặt câu hỏi, hiện nay đã có một số phần mềm khai báo y tế như tokhaiyte, Bluezone... nhưng hôm nay, Bộ Công an lại công bố triển khai chính thức hệ thống khai báo y tế do đơn vị mình xây dựng, vậy Bộ Công an đã làm việc, bàn bạc với các bên liên quan để thống nhất người dân chỉ sử dụng hệ thống của mình chưa?

Trả lời câu hỏi trên, Trung tá Nguyễn Thành Vĩnh, Phó giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư (Bộ Công an) cho biết "Chúng tôi đã đề nghị Bộ Y tế sử dụng thống nhất, tức là tờ khai của chúng tôi hiện nay đã bao trùm các thông tin có trong tờ khai của Bộ Y tế. Tuy nhiên, hệ thống tờ khai của chúng tôi có đề nghị công dân kê khai thêm là nơi đi, nơi đến, tạm trú, lưu trú; điều này giúp xác thực thông tin khai báo chính xác và truy vết rất nhanh. Hiện các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Y tế cũng rất ủng hộ thống nhất dùng một hệ thống như vậy để quản lý hiệu quả hơn".

