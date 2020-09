Bộ Chính trị duyệt văn kiện và phương án nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Tòng Thị Phóng - Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Trương Thị Mai - Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Võ Văn Thưởng - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Ngô Xuân Lịch - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Các đồng chí Bí thư TW Đảng: Phan Đình Trạc - Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Hòa Bình - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Nguyễn Xuân Thắng - Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận TW.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên DKTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thưTỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy cùng lãnh đạo một số Ban, ngành.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội. Theo đó, Báo cáo chính trị được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh chỉ đạo thực hiện kỹ lưỡng theo Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương. Quá trình chuẩn bị Báo cáo chính trị đã tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo và triển khai nhiều hình thức lấy ý kiến góp ý của các chuyên gia, nhà khoa học, nhân sĩ, trí thức, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương và tỉnh; gửi xin ý kiến các ban, bộ, ngành Trung ương; tổ chức thảo luận tại các đại hội đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy và tóm tắt các vấn đề chủ yếu lấy ý kiến góp ý của nhân dân trong tỉnh, thể hiện tinh thần nghiêm túc, cầu thị. Chủ đề đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX được xác định là: "Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy ý chí, khát vọng vươn lên; chủ động đổi mới sáng tạo, đưa Nghệ An phát triển nhanh và bền vững". Cùng với việc đánh giá kết quả đạt được, dự thảo văn kiện cũng thẳng thắn chỉ rõ những khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân; rút ra được các bài học kinh nghiệm trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị 5 năm qua. Đồng thời, đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2020 –2025. Trong đó, đáng chú ý là cùng với chú trọng trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể trong sạch vững mạnh, Nghệ An phấn đấu đến năm 2025 trở thành tỉnh có trình độ phát triển khá trong khu vực phía Bắc, năm 2030 trở thành tỉnh có trình độ phát triển khá của cả nước.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội.

Để đạt được mục tiêu trên, Nghệ An đề ra 26 chỉ tiêu chủ yếu, 3 khâu đột phá và 6 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tập trung cao cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh gắn với cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành; Tiếp tục đào tạo, phát triển và thu hút nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao; Tiếp tục phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng trọng điểm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Cũng tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An báo cáo và xin ý kiến Bộ Chính trị, Ban Bí thư về phương án nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tiếp thu toàn bộ ý kiến của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, hoàn thiện các nội dung chuẩn bị cho đại hội. Nhất trí với chủ đề Đại hội, Thủ tướng đánh giá: Chủ đề Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX ngắn gọn, súc tích, phù hợp với điều kiện và vị thế của tỉnh; thể hiện được sự quyết tâm chính trị của Đảng bộ, sự kỳ vọng của Trung ương và các tầng lớp nhân dân về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An trở thành tỉnh có trình độ phát triển khá trong khu vực phía Bắc; đồng thời bảo đảm được tính kế thừa kết quả của nhiệm kỳ trước và kết quả thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI). Ví Nghệ An như một Việt Nam thu nhỏ, Thủ tướng biểu dương khi tỉnh đã nỗ lực phấn đấu, nằm trong nhóm 10 địa phương có quy mô nền kinh tế lớn nhất cả nước. Tuy vậy, vẫn còn nhiều câu hỏi lớn cần đặt ra. Đó thu nhập bình quân đầu người còn thấp, tỉnh vẫn đang phải nhận trợ cấp ngân sách; sự phát triển còn dưới mức tiềm năng và còn chênh lệnh lớn giữa các vùng miền.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: "Chúng ta vẫn là 1 tỉnh nghèo. Chúng ta phải vươn lên như thế nào trong thời gian tới để tạo ra bước tiến mạnh mẽ, quyết liệt trong chỉ đạo, phải có chương trình công tác hết sức cụ thể để thực hiện NQ Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 tốt nhất. Nói miền Tây Nghệ An còn khó khăn. Đúng! nhưng đầy tiềm năng. Nhưng bình quân của các huyện miền Tây đang rất thấp so với Vinh, Diễn Châu và nhiều huyện đồng bằng. Làm sao biến tiềm năng miền Tây phát triển để có thể phát triển đồng đều. Cũng như một tỉnh đông Đảng viên, dân số đông, diện tích lớn nhất Việt Nam như vậy thì làm thế nào để có được 1 Đảng bộ vững mạnh? Rất nhiều câu hỏi lớn liên quan".

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cơ bản nhất trí với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đã nêu trong dự thảo Báo cáo Chính trị.

Cơ bản nhất trí với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đã nêu trong dự thảo Báo cáo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Nghệ An cần lưu ý: dự báo tình hình, xác định thật rõ thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức của địa phương để từ đó xây dựng các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội vừa cấp bách, vừa có tầm nhìn dài hạn, nhằm thúc đẩy phát triển bền vững. Theo đó, Nghệ An cần phấn đấu đến năm 2025 có thể tự chủ về ngân sách; tỉnh trở thành trung tâm lớn của khu vực Bắc Trung bộ về: giáo dục, y tế, tài chính ngân hàng, du lịch tâm lịch, vận tải hàng hóa…Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: Nghệ An phải đặc biệt chú trọng công tác xây dựng Đảng. Đồng thời, bám sát các quan điểm chỉ đạo của Trung ương đã nêu trong dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và những quan điểm, mục tiêu của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 26 và Thông báo số 55 về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị khóa XI về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020. Trên cơ sở đó, tập trung phân tích rõ hơn thuận lợi, khó khăn, cũng như tiềm năng, lợi thế so với các tỉnh trong khu vực để làm cơ sở đề ra định hướng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mang tính quyết tâm chính trị cao cho nhiệm kỳ 2020 - 2025 và giai đoạn tiếp theo để sớm hoàn thành mục tiêu trở thành tỉnh có trình độ phát triển khá của cả nước.

"Chúng ta có trách nhiệm rất lớn đối với Nghệ An và Nghệ An cũng có trách nhiệm rất lớn đối với đất nước. Đất địa linh nhân kiệt cất cánh được thì chắc chắn đất nước cất cánh được. Tất cả chúng ta đều có trách nhiệm. Trước hết là sức phấn đấu của một Đảng bộ lớn. Là quê hương của Bác, trách nhiệm cần lớn hơn nữa" - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu.

Thủ tướng Chính phủ ghi nhận Tỉnh ủy Nghệ An đã tích cực, chủ động và có sự chuẩn bị tốt, đúng quy trình về nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thay mặt Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận Tỉnh ủy Nghệ An đã tích cực, chủ động và có sự chuẩn bị tốt, đúng quy trình về nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trên tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch, bảo đảm cả chất lượng và cơ cấu, Thủ tướng Chính phủ đề nghị BTV Tỉnh ủy Nghệ An chú ý các phương án kiện toàn tổ chức, sắp xếp, bố trí cán bộ sau đại hội đảng bộ tỉnh đảm bảo giữ vững ổn định tình hình, tạo không khí tin tưởng, phấn khởi trong tổ chức đảng, sự đồng thuận trong xã hội. Bộ Chính trị thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ 19 sẽ diễn ra trong các ngày từ 14-16/10/2020.

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư chụp ảnh lưu niệm cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, đồng chí Thái Thanh Quý, Bí thư Tỉnh ủy cảm ơn những ý kiến nhận xét, đóng góp hết sức quý báu của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các Ban, Bộ, ngành Trung ương vào dự thảo Báo cáo Chính trị và công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, cũng như các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của tỉnh trong nhiệm kỳ tới. Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, tỉnh Nghệ An trân trọng tiếp thu, nghiên cứu, rà soát, bổ sung hoàn chỉnh Báo cáo chính trị, xây dựng các giải pháp cụ thể, sát đúng, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch đề ra trong nhiệm kỳ tới.