Bố bệnh nặng, 2 con nguy cơ bỏ học

Ngần ấy thời gian, anh phải vào Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh đều đặn 3 lần/tuần để chạy thận nhân tạo. Bệnh tình kéo dài, gây nhiều biến chứng khiến cơ thể anh Cửu bị co rút, phần xương ngực biến dạng, phình to, di chuyển rất khó khăn. Giữa năm nay, anh lại bị ngã gãy chân, phải ngồi xe lăn do xương thoái hóa, khó phục hồi. Mới đây, qua thăm khám định kỳ còn phát hiện anh bị suy tim, phổi.

Gia đình anh Cửu thuộc diện hộ nghèo. Hai con anh còn nhỏ (con gái lớn 12 tuổi, con trai nhỏ 10 tuổi). Cuộc sống của cả nhà lẫn chi phí chạy thận cho anh đều phụ thuộc vào 7 sào ruộng của gia đình. Để có tiền lo cho các con đi học và trang trải thuốc men điều trị cho chồng, bán lúa không đủ, vợ anh Cửu nhiều lần phải vay mượn khắp nơi. Bà con hàng xóm đã hỗ trợ gia đình anh căn nhà nhỏ, nhưng sự quan tâm, hỗ trợ của địa phương có hạn, chỉ sợ gia đình anh kiệt quệ, không theo nổi chi phí chữa trị cho anh; việc học của 2 đứa trẻ có nguy cơ phải dừng lại.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng, 31010000231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (chi nhánh TPHCM) hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG 21-70.

Tác giả: DƯƠNG QUANG

Nguồn tin: Báo Sài Gòn Giải Phóng