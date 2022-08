Bình Dương: Cô gái tử vong bất thường trong phòng trọ, nghi do bạn trai đánh

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Công an TP.HCM

Công an TP.HCM dẫn thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, một thanh niên 24 tuổi chạy ra khỏi phòng trọ trên đường D6, KDC Thạnh Bình, P.An Thạnh hô hoán báo tin cô bạn gái ở chung phòng đã chết.

Nhận được tin báo, Công an TP.Thuận An nhanh chóng có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường. Nạn nhân được xác định là chị L.T.M.K (24 tuổi, quê An Giang)

Tại cơ quan công an, nam thanh niên khai nhận tối qua hai người có xảy ra mâu thuẫn, thanh niên này đã đánh chị K. nhiều cái. Người dân xóm trọ cho biết họ cũng nghe thấy nhiều tiếng động và tiếng cãi nhau bên phòng trọ của cặp đôi này.

Sau đó cả 2 đi ngủ, tới sáng thì thanh niên này phát hiện bạn gái đã tử vong. Tại hiện trường, người nạn nhân có nhiều vết bầm, chảy máu mũi.

Tới hơn 10h ngày 28/8, thi thể nạn nhân được chuyển về nhà xác để khám nghiệm tử thi.

Hiện công an TP.Thuận An đang tạm giữ người bạn trai để tiếp tục lấy lời khai.

Liên quan đến tình hình an ninh trật tự, chiều 27/8, Trung tá Nguyễn Xuân Hải- Trưởng Công an phường An Thạnh, TP.Thuận An, cho biết đã hoàn tất hồ sơ ban đầu để bàn giao hai người cướp giật tài sản cho Cơ quan CSĐT- Công an TP.Thuận An tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Thông tin trên báo Bình Dương, hai đối tượng này gồm: Nguyễn Minh N. (SN 2004, quê Đồng Tháp) và Huỳnh Trung L. (SN 2005, quê Kiên Giang), cả hai đều tạm trú phường Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h ngày 26/7, chị Đỗ Thanh Hiền (SN 2004), ngụ phường Bình Chuẩn, TP.Thuận An điều khiển xe máy lưu thông trên đường Thủ Khoa Huân, đoạn qua phường An Thạnh, trên tay chị Hiền đang cầm điện thoại Iphone 11, trị giá 16 triệu đồng.

Thấy vậy, N. và L. điều khiển xe máy áp sát để thực hiện hành vi cướp giật chiếc điện thoại của chị Hiền.

Sau khi tiếp nhận tin báo, bằng biện pháp nghiệp vụ, đến 17h cùng ngày, Công an phường An Thạnh xác định được N. và L. là người gây ra vụ cướp giật tài sản, đang có mặt tại phường Hội Nghĩa nên mời hai người về trụ sở Công an phường An Thạnh làm việc.

Tại cơ quan chức năng, 2 đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi cướp giật chiếc điện thoại Iphone 11 của chị Hiền.

Tác giả: Bạch Hiền (t/h)

Nguồn tin: ĐS&PL/NĐT