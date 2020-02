Biên phòng Nghệ An: Cấp cứu thuyền viên bị nạn trong đêm mưa gió

Theo đó, ngày 15/2/2020, tàu cá NA 95052 TS do anh Lê Văn Dũng,xóm 1, xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An làm chủ phương tiện. Đang hoạt độngkhai thác hải sản trên biển, cách cửa Lạch Quèn khoảng 50 hải lý,không may thuyền viên Hoàng Đình Minh, SN 2001, trú tại xóm 7, xã Sơn Hải huyện Quỳnh Lưu,bị sào kéo lưới đập vào đầu, chấn thương rất nặng.

Chuyển nạn nhân lên tuyến trên cấp cứu.

Ngay sau khi nhận được nguồn tin, mặc dù gió mạnh cấp 7, sóng cao do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc, đồn Biên phòng QuỳnhThuận, Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã hướng dẫn chủ phương tiện tiến hành sơ cứu ban đầu cho nạn nhân, đồng thời điều động quân y cùng phương tiện ra ứng cứu. Đến 3h sáng ngày 16/2 lực lượng quân y đã tiếp cận, cấp cứu nạn nhân. Sau khi sơ cứu,lực lượng quân y đơn vị đã phối hợp đưa nạn nhân vào bờ và chuyển lên tuyến trên để tiếp tục điều trị.

Tác giả: Hải Thượng

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An