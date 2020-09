Bị trăn gấm siết chặt đầu, kỳ đà lật ngược "thế cờ" cực khó tin ở phút chót

Your browser does not support the video tag.

Cuộc chiến sinh tồn này xảy ra giữa 2 kẻ đi săn là kỳ đà hoa hay còn gọi là kỳ đà nước châu Á và trăn gấm (tên khoa học Python reticulatus).

Giống như những loài trăn khác, trăn gấm không có độc nên nó sử dụng sức mạnh cơ bắp để hạ gục đối thủ. Lần này, nó đã quấn và siết chặt lấy cổ, miệng của con kỳ đà hoa để làm kẻ thù ngạt thở.

Tuy nhiên con kỳ đà đã nhanh chóng cắn chặt lấy thân trăn gấm và sử dụng chi trước để thoát khỏi thế tấn công của kẻ thù. Sau trận chiến dai dẳng, phần thắng cuối cùng đã thuộc về con kỳ đà trưởng thành.

Trăn gấm là 1 trong những loài trăn dài nhất thế giới có thể phát triển tới 6 mét. Trăn gấm khá phổ biến ở Nam Á và Đông Nam Á. Chúng ăn gần như bất cứ con mồi nào giết được, bao gồm động vật có vú và chim. Trăn gấm là loài săn mồi phục kích, chuyên ngụy trang ở bụi rậm và chờ con mồi lang thang tới gần.

Trăn gấm có tốc độ tấn công rất nhanh, sử dụng những chiếc răng nanh móc ngược về sau để giữ chặt con mồi trước khi cuộn chặt và siết chết chúng.

Tác giả: Hải Vân (T/H)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn