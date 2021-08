Bí thư TPHCM Nguyễn Văn Nên: Không thể thực hiện Chỉ thị 16 mãi được…

Theo báo cáo của UBND TPHCM, tính đến sáng 30/8, TPHCM đã có 210.425 trường hợp mắc COVID-19 được Bộ Y tế công bố, trong đó có 209.980 trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng. Các bệnh viện tại TPHCM đang điều trị 40.133 bệnh nhân, trong đó: có 2.449 trẻ em dưới 16 tuổi, 2.736 bệnh nhân nặng đang thở máy và 16 bệnh nhân can thiệp ECMO. Tổng số ca tử vong cộng dồn từ ngày 1/1/2021 đến nay là 8.869 người. Về chi hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh, TPHCM đã hỗ trợ cho gần 68.000 lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng, nghỉ việc không hưởng lương (đạt tỷ lệ 97,90%) với kinh phí hỗ trợ gần 142 tỷ đồng. Có 193 lao động bị chấm dứt hợp đồng nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp được hỗ trợ với kinh phí hơn 396 triệu đồng. Bên cạnh đó, TPHCM chi hỗ trợ cho gần 1 triệu lượt lao động tự do (không có giao kết hợp đồng lao động) bị mất việc làm 2 đợt với tổng kinh phí gần 1.500 tỷ đồng. Đặc biệt, TPHCM đã chi hỗ trợ 480.842/1.223.973 hộ lao động khó khăn đang sinh sống trong các khu nhà trọ, khu lưu trú công nhân, khu lao động nghèo, khu vực bị phong toả…(đạt tỷ lệ 39%) với kinh phí gần 700 triệu đồng.