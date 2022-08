Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân định kỳ tháng 8/2022

Cùng tham dự buổi tiếp công dân có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Lê Đức Cường - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Hồ Lê Ngọc - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Ngọc Kim Nam - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị và địa phương có liên quan.

Quang cảnh phiên tiếp công dân định kỳ tháng 8/2022

Tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 8, bà Hoàng Thị Hương trú tại khối Điện Biên, phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò khiếu nại việc Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh Nghệ An không tính thời gian công tác (từ tháng 9/1985 đến tháng 8/1994) – thời gian bà Hương dạy học ở Trường Mầm non Nghi Hương, xã Nghi Hương, huyện Nghi Lộc là thời gian có tính hưởng BHXH làm ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của bà.

Bà Hoàng Thị Hương trình bày nội dung kiến nghị với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy

Về quá trình giải quyết chế độ hưu trí của bà Hoàng Thị Hương, được biết ngày 14/9/2020, BHXH thị xã Cửa Lò ban hành Quyết định số 19HT0000045/QĐ-BHXH về việc hưởng chế độ hưu trí hàng tháng đối với bà Hoàng Thị Hương. Theo đó, tổng thời gian đóng BHXH của bà Hoàng Thị Hương là 35 năm 01 tháng từ tháng 9/1985, mức lương hưu hàng tháng là 6.398.101 đồng, trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu là 23.459.703 đồng.

Trong quá trình thẩm định hồ sơ hưởng chế độ hưu trí của bà Hương, BHXH tỉnh phát hiện do xác định sai thơi gian tính hưởng BHXH nên đã đề nghị BHXH thị xã Cửa Lò điều chỉnh. Ngày 22/12/2020, BHXH thị xã Cửa Lò ban hành Quyết định 19HT0000045/QĐ-BHXH về việc điều chỉnh chế độ hưu trí của bà Hoàng Thị Hương với lý do: Điều chỉnh giảm thời gian làm giáo viên mẫu giáo nông thôn trước ngày 01/01/1995 (từ tháng 9/1985 đến tháng 12/1994). Theo đó, thời gian đóng BHXH của bà Hương được xác định còn 25 năm 09 tháng tính từ tháng 01/1995, mức lương hàng tháng là 5.899.362 đồng.

Ngày 16/4/2021, BHXH thị xã Cửa Lò tiếp tục ban hành Quyết định 19HT0000045/QĐ-BHXH về việc điều chỉnh chế độ hưu trí của bà Hoàng Thị Hương với lý do: Tính bổ sung thời gian làm giáo viên mầm non từ khi thành lập thị xã Cửa Lò (tháng 9/1994) đến tháng 12/1994 vào quá trình đóng BHXH; điều chỉnh mức phụ cấp thâm niên nhà giáo và điều chỉnh mức tiền lương. Theo đó, thời gian đóng BHXH của bà Hương được xác định còn 26 năm 01 tháng tính từ tháng 9/1994, mức lương hàng tháng là 5.266.590 đồng, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu không còn.

Bà Hương không đồng ý với các Quyết định điều chỉnh chế độ hưu trí trên và khiếu nại lên cơ quan BHXH tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh ghi nhận những đóng góp của bà Hoàng Thị Hương đối với ngành giáo dục, đồng thời phân tích những quy định liên quan đến giải quyết chế độ chính sách của bà Hương.

Đ/c Bùi Văn Hưng – Phó Giám đốc Sở LĐ,TB&XH cho biết việc giải quyết chế độ chính sách của bà Hoàng Thị Hương gặp rất nhiều khó khăn do vướng mắc về các quy định

Đ/c Hoàng Văn Minh – Giám đốc BHXH tỉnh xin lỗi công dân và nhận trách nhiệm khi để vụ việc kéo dài, để xảy ra sai sót trong quá trình giải quyết làm ảnh hưởng đến quyền lợi của công dân

Về vụ việc này, với trách nhiệm là người đứng đầu ngành BHXH tỉnh, Giám đốc Hoàng Văn Minh đã xin lỗi công dân và nhận trách nhiệm trước đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khi để vụ việc kéo dài, quá trình xử lý có sai sót làm ảnh hưởng đến quyền lợi của công dân. BHXH tỉnh cũng đã tiến hành xử lý trách nhiệm các cá nhân và tập thể có liên quan đến việc giải quyết chế độ chính sách cho bà Hương. Phía BHXH tỉnh sẽ tiếp tục nghiên cứu để giải quyết chế độ chính sách cho người lao động đảm bảo đúng quy định.

Giám đốc BHXH tỉnh Hoàng Văn Minh cho biết thêm, liên quan đến chế độ chính sách cho giáo viên mầm non, hiện nay còn có nhiều quy định dành cho giáo viên mầm non nông thôn và thành phố, thị xã. Theo đó, đối với giáo viên mầm non ở nông thôn trước năm 1995, theo quy định chỉ có Hiệu trưởng mới được hưởng chế độ BHXH, còn từ Hiệu phó đến giáo viên thì không được tính vì trước đây việc giảng dạy của giáo viên được trả bằng công điểm. Sau năm 1995, chế độ, chính sách cho giáo viên mầm non thực hiện theo chế độ hợp đồng lao động và chế độ tuyển dụng.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý trao đổi về nội dung kiến nghị của công dân

Qua nghe ý kiến của công dân và báo cáo của các ngành, đơn vị có liên quan, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý ghi nhận và đánh giá cao quá trình đóng góp cho ngành giáo dục tỉnh nhà của bà Hoàng Thị Hương từ những năm 1985 - thời kỳ rất khó khăn. Một lần nữa, thay mặt Hội đồng tiếp công dân, Bí thư Tỉnh ủy gửi lời xin lỗi tới bà Hoàng Thị Hương khi cơ quan trực tiếp giải quyết chế độ chính sách cho bà là BHXH thị xã Cửa Lò đã thiếu trách nhiệm, làm việc không nghiêm, làm việc không nghiên cứu dẫn đến sai sót, không thông tin kịp thời đến công dân. “Làm chế độ chính sách cần phải hết sức lưu ý để đúng với quy định và đảm bảo quyền lợi cho người dân” - Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Qua xem xét nội dung của vụ việc, với tư cách là Đại biểu Quốc hội, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cho biết sẽ tiếp thu đầy đủ những vấn đề bất cập từ thực tiễn trong thực hiện chính sách cho người lao động để kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương để điều chỉnh, bổ sung.

Với vụ việc này, theo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tạm thời thống nhất với kết quả giải quyết của UBND tỉnh tại Quyết định số 1315/QĐ-UBND ngày 16/5/2022; đồng thời sẽ nghiên cứu thật kỹ về các quy định liên quan đến việc giải quyết chế độ cho bà Hoàng Thị Hương và những trường hợp tương tự để có trao đổi, trả lời cụ thể trực tiếp với công dân.

Qua vụ việc này, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu BHXH tỉnh thực hiện rà soát, chỉ đạo, đôn đốc cán bộ nghiệp vụ phải nắm vững các quy định trong quá trình giải quyết chế độ chính sách cho người dân để người dân không mất lòng tin vào cơ quan quản lý nhà nước. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu các ngành, các cấp trong quá trình giải quyết đơn thư, khiếu nại của công dân phải thực hiện trên tinh thần hết sức trách nhiệm, thấu hiểu, chia sẻ, trăn trở để có thể giải quyết kịp thời nhất, đúng quy định và đảm bảo quyền lợi của công dân.

