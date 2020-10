Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý kiểm tra tình hình ngập lụt tại Yên Thành và Nghi Lộc

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Thiếu tướng Võ Trọng Hải - Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra tình hình ngập lụt

Xã Bảo Thành ngập chìm trong nước.

Nhiều nhà dân tại huyện Yên Thành ngập sâu trong nước.



Bí thư Tỉnh ủy đã kiểm tra tình hình ngập lụt tại huyện Yên Thành. Trên địa bàn huyện có mưa to đến rất to lên đến 410mm khiến nước lũ dâng cao, hơn 2.700 nhà dân bị ngập sâu; 56 xóm của 23 xã trong huyện bị cô lập, chia cắt. Trong đó 12 xóm ở các xã Khánh Thành, Trung Thành, Bảo Thành, Công Thành, Viên Thành bị nước lũ chia cắt cô lập hoàn toàn.

Quốc lộ 7 đi qua xóm 10, Bảo Thành bị chia cắt hoàn toàn.

Ông Phan Văn Tuyên, Chủ tịch UBND huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết: "Liên quan đến các xóm bị cô lập, huyện đã cắt cử lực lượng di chuyển bà con đến nơi an toàn".

Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra ngập lụt tại xã Bảo Thành, Yên Thành.

Tiếp đó, Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác đã đến kiểm tra công tác phòng chống ngập lụt tại huyện Nghi Lộc. Xóm Mỹ Hòa, xã Nghi Mỹ là điểm ngập sâu nhất của huyện Nghi Lộc nên phải sơ tán người dân đến nơi an toàn.



Bí thư Tỉnh ủy nghe huyện Nghi Lộc báo cáo công tác di dời dân.

“Hiện nay quân đội đang phối hợp với Công an, Biên phòng, huy động tối đa các phương tiện để di dân ra khỏi vùng nguy hiểm" - Thượng tá Phan Đại Nghĩa, Phó Chỉ hủy trưởng - Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao đổi.

Quân đội, Công an đang tập trung cao nhất công tác di dời dân ra khỏi vùng ngập lụt sâu tại huyện Nghi Lộc.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc cho biết: “Ở địa bàn trọng điểm ngập lụt Nghi Mỹ, chúng tôi đã đưa được 300 người dân lên vùng an toàn. Đồng thời tổ chức cho bà con có đủ các nhu yếu phẩm cần thiết. Còn đến thời điểm hiện nay, toàn huyện vẫn còn 1700 hộ dân ngập lụt.”

Bí thư Tỉnh ủy trực tiếp kiểm tra công tác tiêu nước tại Ba ra Nghi Quang, Nghi Lộc.

Đến chiều tối nay, nhiều đoạn đường trên tuyến quốc lộ 48 E đi qua các xã Nghi Hoa, Nghi Phương, Nghi Công Bắc, Nghi Mỹ, Nghi Lâm, Nghi Kiều bị chia cắt hoàn toàn. Riêng quốc lộ 7A đoạn đi qua xã Bảo Thành vẫn còn ngập sâu, vì vậy phương án chốt trực, đảm bảo an toàn đang được lực lượng công an tỉnh Nghệ An thực hiện nghiêm theo chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.

Thiếu tướng Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An trao đổi: “Các điểm bị ngập sâu đã được cắm biển báo, đồng thời có CSGT ứng trực. Hiện nay Công an tỉnh đã tăng cường lực lượng cho các huyện, ngăn chặn và kiên quyết không cho người dân đi qua vùng nguy hiểm.”

Bí thư Tỉnh ủy thăm hỏi động viên người dân xã Nghi Mỹ được lực lượng chức năng di dời lên trụ sở UBND xã để đảm bảo an toàn.

Qua kiểm tra thực tế tình hình ngập lụt, đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đã yêu cầu Yên Thành và Nghi Lộc phân công cụ thể cán bộ trực tiếp chỉ đạo các xã, thôn, đặc biệt là những vùng bị chia cắt, ngập sâu ứng trực 24/24h. Bên cạnh đó, chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm, thuốc men và nhu yếu phẩm cần thiết để kịp thời hỗ trợ người dân. Chú ý đến phương án 4 tại chỗ, sẵn sàng phương tiện, nhân lực để chủ động đối phó và khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, các lực lượng công an, quân sự, biên phòng tăng cường bám cơ sở, sẵn sàng huy động lực lượng để tổ chức di dời khẩn cấp các hộ dân tại khu vực nguy hiểm. Riêng những hộ không bảo đảm an toàn phải kiên quyết di dời để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân. Ngoài ra, các địa phương cần chủ động triển khai các phương án cứu hộ, cứu nạn và xử lý kịp thời các tình huống khi tình hình mưa lũ tiếp tục diễn biến phức tạp.

Tác giả: Nguyễn Nam - Cảnh Toàn

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An