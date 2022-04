Bị nhắc nhở, cô gái nổi điên dí thẳng chân vào mặt nam tài xế

Your browser does not support the video tag.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại màn tranh cãi giữa một vị khách nữ và một nam tài xế, đang nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý.

Cụ thể, nữ hành khách đã dùng chân giẫm lên đệm ghế trước của chiếc xe ô tô. Ngay lập tức tài xế đã lên tiếng nhắc nhở: "Chân của bạn có sạch không? Đặt chân xuống sàn được không?".

Tuy nhiên, thay vì để chân xuống, cô gái đã cãi nhau tay đôi với tài xế: "Miệng anh có sạch không?". Chưa dừng lại ở đó, nữ hành khách còn bắt đầu to tiếng và cho rằng nam tài xế đã làm mình khó chịu.

Khi tài xế không muốn tranh luận thêm thì cô gái lại tiếp tục quát mắng và lăng mạ tài xế. Lúc này, tài xế mới đáp trả: "Quý cô thì sao? Cô có thể giẫm lên xe của tôi sao? Chiếc xe có phải của cô không?. Tôi chỉ muốn đảm bảo rằng xe của mình luôn sạch sẽ. Bởi vì tôi còn phải đón những hành khách khác".

Tưởng rằng mọi chuyện sẽ kết thúc thì cô gái lại đưa thẳng chân của mình về phía tài xế rồi dí sát vào mặt anh và nói: "Anh muốn xem chân tôi có sạch không thì ngửi đi, có mùi gì không?".

Quá đáng hơn, sau khi rời khỏi xe, nữ hành khách còn gọi điện đến tổng đài để phàn nàn về dịch vụ và nói rằng mình bị quấy rối.

Tài xế sau đó cũng đã đăng tải đoạn clip lên mạng và hầu hết người xem đều tỏ ra bức xúc trước thái độ của cô gái. Được biết, vụ việc xảy ra tại Đài Loan, Trung Quốc.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn