Bị ném đá nhầm vì trùng tên bệnh nhân Covid-19 mới

Ngày 30/1, V.T.N.T. (trú quận Ngô Quyền) bị Công an TP Hải Phòng phạt 10 triệu đồng do đăng thông tin sai sự thật lên mạng xã hội gây hoang mang dư luận. Ảnh: Công an cung cấp.