Bí mật bên trong và xung quanh căn nhà thu mua xoài gắn nhiều camera

Ngày 17-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Đỗ Thúy Hằng (SN 1984; ngụ xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu) và Nguyễn Văn Lợi (SN 1986; ngụ xã Vĩnh Hòa, thị xã Tân Châu) về hành vi đánh bạc.

Các đối tượng trong vụ việc

Trước đó, Công an thị xã Tân Châu phát hiện Hằng có biểu hiện nghi vấn hoạt động đánh bạc dưới hình thức thầu số lô, số đề với khoảng 20 đối tượng trên địa bàn xã Vĩnh Xương và các xã lân cận tham gia.

Để che mắt lực lượng chức năng, Hằng gắn camera quan sát tại nhiều khu vực bên trong và xung quanh nhà, lợi dụng việc mua bán xoài hòng che dấu hành vi sai phạm của mình.

Công an thị xã Tân Châu đọc quyết định khởi tố bị can Đỗ Thúy Hằng

Nhận thấy đây là một đường dây thầu đề phức tạp, diễn ra trong thời gian dài với số tiền ăn thua lên đến hàng trăm triệu đồng, Công an thị xã Tân Châu quyết định phá án, bắt Hằng và các đối tượng liên quan.

Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Tang vật thu giữ gồm 127 triệu đồng, 1 ôtô 7 chỗ, 3 thẻ tín dụng...

Khám xét tại nhà Lợi, công an thu giữ 13 phơi đề, 13 cùi giấy dùng để ghi phơi đề và nhiều tang vật liên quan.

Khám xét nhà bị can Hằng

Tang vật thu giữ tại nhà đối tượng Lợi

Liên quan vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tân Châu đã ra quyết định khởi tố và cấm khỏi đi cư trú 4 bị can để tiếp tục điều tra.

Tác giả: Kỳ Đồng - Kim Uyên

