Bị kiểm tra nồng độ cồn tài xế đánh CSGT nhập viện

Theo Zing, khoảng 20h30 ngày 5/1, Đội CSGT Công an huyện Đức Thọ đang kiểm tra nồng độ cồn đối với người tham gia giao thông. Lúc này, ông Nguyễn Duy Thành (50 tuổi, trú huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) lái ôtô 4 chỗ mang biển kiểm soát Hà Nội chạy từ hướng quốc lộ 8 về thị trấn Đức Thọ.

Thấy cảnh sát, ông Thành liền lao xe lên vỉa hè và bỏ chạy vào quán cà phê trên đường Yên Trung, huyện Đức Thọ. Khi lực lượng chức năng yêu cầu ông Thành chấp hành đo nồng độ cồn, người đàn ông này chống đối, lăng mạ cảnh sát giao thông.

Chưa dừng lại, ông Thành dùng tay đánh vào mặt trung úy Trần Mạnh Thành (cán bộ CSGT Công an huyện Đức Thọ) khiến trung úy Thành phải nhập viện cấp cứu. Sau khi lực lượng CSGT khống chế và bàn giao người đàn ông này cho cảnh sát hình sự đưa về trụ sở làm việc thì một số người lạ mặt xuất hiện, yêu cầu không quay phim và đuổi đánh nhóm phóng viên.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Zing

Trong lúc xô xát, ông Thành lại tiếp tục dùng dép đánh vào mặt trung úy Bùi Anh Dũng (cán bộ CSGT Công an huyện Đức Thọ). “Tôi có uống rượu nhưng không cho kiểm tra, người nhà tôi làm công an cả đấy”, ông Thành lớn tiếng. Qua kiểm tra, ông Nguyễn Duy Thành có nồng độ cồn 0,298 mg/lít khí thở.

Kể từ khi CSGT ra quân xử phạt theo nghị định mới, số lượng tài xế chống đối khi bị yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn là khá nhiều. Trong quá trình kiểm tra, xử phạt, lực lượng chức năng đã phải xử lý rất nhiều tình huống từ bi hài đến nguy hiểm. Như lúc khoảng 22 giờ ngày 3/1, khi kiểm tra nồng độ cồn trên đường Lê Nin (TP.Vinh), tổ tuần tra Đội CSGT - trật tự Công an TP.Vinh (Nghệ An) ra tín hiệu dừng chiếc ô tô 4 chỗ màu đen mang biển số Nghệ An do một người đàn ông điều khiển để kiểm tra nồng độ cồn.

Khi tổ tuần tra đang tiến hành kiểm tra, tài xế có biểu hiện say xỉn ra khỏi xe, khóa cửa xe rồi bỏ đi, không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng. Một lúc sau, tài xế này gọi điện thoại cho một phụ nữ đến và nói rằng đó là tài xế của chiếc xe. Tuy nhiên, người phụ nữ trên không xác nhận mình là tài xế của chiếc xe và cũng bỏ đi ngay sau đó, báo Thanh Niên cho hay.

Trước tình huống này, lực lượng CSGT đã lập biên bản, niêm phong và cẩu chiếc xe đưa về trụ sở chờ xử lý theo quy định tại Nghị định 100/2019 của Chính phủ về thực hiện luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia. Theo đó, có thể tài xế này sẽ bị xử phạt 35 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 23 tháng.

Tại Hà Nội, theo thông tin từ Tổ công tác Cảnh sát đặc biệt Y9/141 của Công an TP.Hà Nội, đêm 3.1 đến rạng sáng 4.1, đơn vị này đã lập biên bản, niêm phong và cẩu ô tô Hyundai Santafe BS 30A - 677.37 do N.C.D (36 tuổi) ở P.Hà Cầu, Q.Hà Đông (TP.Hà Nội) có nồng độ cồn cao điều khiển và suýt tông vào một tổ công tác của Cảnh sát 141 ở Q.Hoàng Mai. Căn cứ theo quy định mới, tài xế D. bị phạt tiền khoảng 40 triệu đồng với các lỗi hỗn hợp và bị tước giấy phép lái xe 23 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày.

