Bi kịch từ mâu thuẫn gia đình: Người mất mạng, kẻ vướng tù tội

Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) sáng 23/8 cho hay, cơ quan này đã bắt được Lương Văn T. (SN 1953, trú bản Lở, xã Xá Lượng), kẻ dùng súng tự chế đoạt mạng vợ khiến dư luận địa phương chấn động.

Trước đó, Gia đình Việt Nam thông tin vụ án mạng đau lòng xảy ra tại xã Xá Lượng đêm 21/8 khiến người phụ nữ 60 tuổi thiệt mạng.

Theo đó, khoảng 20h50 phút vợ chồng ông Lương Văn T. và bà Kha Thị H. (SN 1962) xảy ra xích mích, lời qua tiếng lại.

Người dân bản địa sau đó thất kinh bởi tiếng súng khô khốc trong đêm. Xóm giềng khi có mặt tại gia đình này đã chứng kiến bà H. nằm gục giữa nền nhà với vết thương chí mạng. Nạn nhân tức tốc được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu nhưng đã tử vong thương tâm.

Công an huyện Tương Dương ngay khi nhận tin phối hợp công an sở tại nhanh chóng có mặt phong toả hiện trường. Người chồng là nghi phạm gây ra vụ nổ súng nhanh chân bỏ trốn lên núi, bị cảnh sát vây ráp bắt giữ ngay trong đêm.

Nguyên nhân ông Lương Văn T. dùng súng sát hại vợ được cho xuất phát từ mâu thuẫn gia đình kéo dài

Thông tin từ người dân bản địa, ngọn nguồn dẫn đến bi kịch đau lòng xuất phát từ mâu thuẫn gia đình kéo dài không hồi kết.

Tại địa phương, vợ chồng ông T. thường xuyên cãi vã, cảnh nhà không mấy khi được ấm êm. Người làng không ít lần chứng kiến cảnh người đàn ông U69 vác điếu cày rượt đánh vợ chạy khắp làng trên xóm dưới.

Bà H. nhiều lần bị chồng hành hung, đánh "lên bờ xuống ruộng" khiến rạn nứt, mâu thuẫn kéo dài không được hoá giải dẫn đến sự việc đau lòng.

Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An phối hợp công an địa phương tích cực điều tra làm sáng tỏ.

Tác giả: Quang Minh - Anh Tuấn

Nguồn tin: giadinhonline.vn