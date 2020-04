Nhân vật chính trong những bức ảnh đang được dân mạng xôn xao bàn luận là chiến sĩ Nguyễn Xuân Sơn, 23 tuổi, hiện đang công tác tại một đơn vị thuộc công an tỉnh Quảng Ninh. Bức ảnh chụp chiến sĩ trong khoảnh khắc anh đang uống nước, nghỉ ngơi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Hình ảnh được chia sẻ nhiều.

"Phải nói là em bất ngờ quá khi thấy hình ảnh của mình tràn ngập mạng xã hội và nhận về nhiều sự quan tâm đến thế. Em cũng cảm thấy có chút tự hào.

Cuộc sống của em thì vẫn bình thường, công việc vẫn phải tập trung chú ý. Chỉ có điều, lúc rảnh rỗi em lại được tương tác với các bạn mới. Nhận về nhiều sự quan tâm cũng là dịp để em lan tỏa những thông điệp sống tích cực mà trước mắt là chuyện ở nhà giãn cách mùa dịch: ‘Ở nhà vẫn vui". chiến sĩ Sơn chia sẻ.

Sơn chia sẻ lại thời điểm bị chụp trộm khi đang trong thời gian nghỉ: "Bạn chụp ảnh là một tình nguyện viên tại phường. Ban chụp ảnh phục vụ công tác tuyên truyền rồi em vô tình lọt vào ống kính. Em thấy ảnh đẹp nên chia sẻ lại, ai ngờ được chú ý như thế".

Hiện tại, Sơn đang công tác trong lực lượng Công an Nhân dân. Được biết, làm công an là ước mơ từ hồi còn đi học của Sơn.

"Khi đó, em ước ao được làm công an để cống hiến cho cộng đồng. Công an sẽ giữ gìn bình yên cuộc sống và đảm bảo an ninh trật tự, an toàn an sinh xã hội. Quảng Ninh vẫn đang tiến hành cách ly xã hội nghiêm ngặt. Em nhận nhiệm vụ chốt kiểm dịch thường xuyên tại tuyến đường quốc lộ nút giao giữa hai huyện, thành phố".

Sơn tham gia hiến máu tình nguyện.

Những ngày này, tuy làm việc có vất vả nhưng với Sơn, nó là một nhiệm vụ quan trọng. Cậu cũng rất tự hào khi những ngày qua luôn tích cực trong công việc, góp công sức vào cuộc chiến chống lại dịch bệnh.

"Khó khăn chủ yếu là chuyện thức đêm nhưng nhìn chung bọn em quen cả rồi. Bọn em làm ở đây được gặp, làm việc cùng tình nguyện viên, bảo vệ dân phố, xung kích phường… Đây là kỷ niệm tuyệt vời với em. Các bạn trẻ tình nguyện viên thật sự nhiệt huyết. Họ làm việc không quản nắng mưa, trực chốt, đo thân nhiệt. Họ rất có trách nhiệm với cộng đồng dù còn rất trẻ", Sơn tâm sự.

Hình ảnh đời thường rất điển trai của chiến sĩ công an trẻ tuổi.

Bình thường, Sơn rất hay ca hát. Cậu thường cover các bài hát mình thích như một cách giải trí. Thời gian rảnh rỗi khác, Sơn tập luyện thể thao, tập gym hoặc đi chạy.

"Em luôn tâm niệm sức khỏe rất quan trọng nên chẳng bao giờ bỏ bê. Em cũng thích đọc sách. Ngày nào cũng dành ít nhất 30 phút dể đọc. Em đọc những sách phát triển bản thân, sách kỹ năng mềm", Sơn chia sẻ.

Hiện tại, chiến sĩ công an này vẫn chưa có bạn gái. Khi được hỏi về hình mẫu, Sơn bật cười cho biết không có hình tượng bạn gái cụ thể.

"Em quan niệm tình yêu là cảm xúc nên cũng không thể diễn đạt hết bằng lời nói được".

Tác giả: Nhật Hạ

Nguồn tin: ttvn.toquoc.vn