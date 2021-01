Bị can trong vụ án SAGRI qua đời

Ông Nguyễn Thành Mỹ vừa qua đời. Ảnh: CA

Nguồn tin Tiền Phong cho hay, ông Nguyễn Thành Mỹ đã qua đời vì bị bệnh, gia đình ông Mỹ đang lo hậu sự cho ông tại nhà riêng ở quận 8, TPHCM.

Ông Mỹ bị khởi tố và bắt tạm giam ngày 6/7/2019, trong vụ "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", xảy ra tại SAGRI. Sau đó ông Mỹ bị bị bệnh và được tại ngoại hầu tra.

Trong vụ án xảy ra tại SAGRI, ngoài ông Mỹ còn có các bị can Lê Tấn Hùng (cựu Tổng giám đốc SAGRI), Vân Trọng Dũng (cựu Chủ tịch HĐTV SAGRI), Nguyễn Thị Thúy (cựu kế toán trưởng SAGRI), Trần Vĩnh Tuyến (cựu phó Chủ tịch UBND TPHCM) và Trần Trọng Tuấn (cựu phó Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM).

Theo thông tin ban đầu, quan thanh tra SAGRI, đã có phát hiện nhiều thiếu sót, sai phạm trong việc chấp hành các quy định pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng đất đai; quản lý, sử dụng tài chính; thực hiện dự án và chuyển nhượng dự án tại SAGRI.

Hiện vụ án xảy ra SAGRI cho Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiếp tục điều tra.

Về trường hợp qua đời của ông Nguyễn Thành Mỹ, luật sư Nguyễn Thị Huyền Trang (Cty Luật Viên An) thông tin, do bị can qua đời nên cơ quan điều tra sẽ đình chỉ điều tra bị can.

Tác giả: Tân Châu

Nguồn tin: Báo Tiền phong