Bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2, phong tỏa nhiều khoa của bệnh viện

Sáng 5-11, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Nghệ An cho biết trong 24 giờ qua (từ 6 giờ ngày 4-11 đến 6 giờ ngày 5-11), Nghệ An ghi nhận 42 ca dương tính SARS-CoV-2. Trong đó có 5 ca cộng đồng (huyện Hưng Nguyên: 2. Huyện Nghi Lộc: 1 và TP Vinh: 2), các trường hợp còn lại nằm trong vùng phong tỏa hoặc đã được cách ly từ trước.

Trong các ca cộng đồng có trường hợp của ông L.T.D. (SN 1980), trú phường Hưng Dũng, TP Vinh, Nghệ An có triệu chứng ho, mệt mỏi, đi khám cho kết quả khẳng định dương tính SARS-CoV-2. Sau khi phát hiện, ông D. mắc Covid-19 lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa nơi ở của bệnh nhân, lấy mẫu xét nghiệm trên 90 hộ dân và tổng số người được lấy mẫu gần 800 người.

Một số khoa của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An tạm thời bị phong tỏa sau khi phát hiện bệnh nhân mắc Covid-19.

Còn tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, sau khi phát hiện 2 bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện này dương tính SARS-CoV-2, tối 4-11, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, Sở Y tế Nghệ An đã họp khẩn cùng với Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Tại cuộc họp, PGS-TS Dương Đình Chỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An, đã yêu cầu Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An thực hiện phong tỏa 8 khoa, trung tâm gồm: Khoa Nội tiết, Nội cơ xương khớp, Y học cổ truyền, Nội tim mạch 2, Phẫu thuật tim mạch lồng ngực, Thần kinh, Phục hồi chức năng và một bộ phận của Trung tâm đột quỵ…

Thời gian phong tỏa là 7 ngày, nhằm triển khai triệt để các biện pháp phòng, chống dịch. Từ ngày 5-11, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An chỉ được tiếp nhận các bệnh nhân cấp cứu đến điều trị. Các bệnh nhân xuất viện được yêu cầu tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong vòng 7 ngày.

Như vậy, tính từ đầu mùa dịch đến nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 2.570 người mắc Covid-19 ở 21 địa phương. Lũy tích số bệnh nhân điều trị đã khỏi bệnh, ra viện: 2.218 người, số bệnh nhân tử vong: 20 người, số bệnh nhân đang điều trị 332 người.

Còn theo thống kê của các cơ quan chức năng, tổng số công dân từ các tỉnh phía Nam về Nghệ An từ ngày 1-10 đến nay là 29.570 người. Qua lấy mẫu xét nghiệm phát hiện 412 ca dương tính SARS-CoV-2 (408 ca nhiễm mới, 4 ca tái dương tính).

Tác giả: Đức Ngọc

Nguồn tin: Báo Người Lao Động