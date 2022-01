Beijing U5 Plus về Việt Nam, giá dưới 500 triệu đồng

Với mức giá này, bản tiêu chuẩn của Beijing U5 Plus rẻ ngang xe hạng A như VinFast Fadil, trong khi các bản cao cấp hơn nằm ở mức dưới 500 triệu đồng, rẻ hơn các mẫu xe hạng B như Hyundai Accent, Toyota Vios, Honda City, Nissan Almera. Hầu hết các mẫu xe hạng C tại Việt Nam như KIA Cerato, Hyundai Elantra, Mazda3 hay Honda Civic đều có mức giá xấp xỉ 600 - 800 triệu đồng.

Beijing U5 Plus 2022 này có thiết kế gợi nhớ đến "đàn anh" Beijing X7 với lưới tản nhiệt rộng có các họa tiết sơn đen. Phiên bản cao cấp dùng đèn pha/cos dạng LED nối liền bằng dải crom, đèn định vị tách biệt như hốc gió. Trung tâm có hệ thống radar nhưng trên U5 Plus chỉ là chi tiết chờ chứ chưa có tác dụng hỗ trợ các tính năng an toàn.

Beijing U5 Plus nằm trong phân khúc C của KIA Cerato, Hyundai Elantra và MG5

Xe có chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.660 x 1.820 x 1.480 mm, chiều dài cơ sơ 2.670 mm. So với các đối thủ, U5 Plus có kích thước không quá nổi bật và đặc biệt trục cơ sở ngắn hơn 30 mm so với chiều dài cơ sở của các dòng xe hạng C đạt 2.700mm. Bộ mâm xe 16 inch phay bóng, gương chỉnh điện có báo rẽ, cảnh báo điểm mù...

Nội thất bên trong bọc da, ghế chỉnh tay. Màn hình trung tâm cảm ứng kích thước 12,3 inch và cụm đồng hồ LCD 7 inch. Dàn âm thanh 6 loa. Vô-lăng thể thao bọc da tích hợp nút bấm điều khiển nhanh. Cửa sổ trời chỉnh điện. Điều hòa tự động 1 vùng. Hàng ghế phía sau không có cửa gió điều hòa và không có bệ tì tay cho hành khách.

Beijing U5 Plus 2022 sử dụng động cơ dung tích 1.5L sản sinh công suất 112 mã lực va 140 Nm mô-men xoắn cực đại kết nối với hộp số tự động vô cấp CVT. Ở Trung Quốc, mẫu xe này còn có phiên bản chạy điện, nhưng ở Việt Nam, cả 3 phiên bản đều dùng máy xăng.

Bên trong cabin của Beijing U5 Plus

Danh sách an toàn tiêu chuẩn gồm có ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo áp suất lốp, camera lùi, cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía sau và 2 túi khí. Hai bản cao cấp có thêm ga tự động Cruise Control. Riêng bản cao cấp nhất Luxury bổ sung camera 360 độ, nhận diện đối tượng động ở dải tốc độ thấp, cảnh báo điểm mù, cảnh báo chệch làn đường và 4 túi khí.

Beijing U5 Plus có giá 398 triệu đồng cho bản Standard, 468 triệu đồng cho bản Deluxe và bản cao cấp Luxury là 498 triệu đồng. Mức giá trên giúp Beijing U5 Plus rẻ nhất phân khúc sedan hạng C, thậm chí còn rẻ hơn cả xe hạng B như Toyota Vios, Hyundai Accent hay Honda City.

Tác giả: Thục Anh (TH)

Nguồn tin: Báo Công Lý