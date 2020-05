Bé trai co giật nhập viện cấp cứu sau 3 tháng uống "sữa non"

Trẻ dưới 6 tháng bú mẹ hoàn toàn, nếu mẹ mất sữa thì dùng sữa công thức (ảnh minh họa)

BS. Nguyễn Thanh Sang, BV Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh vừa chia sẻ, BV tiếp nhận một bé trai 3 tháng tuổi nhập cấp cứu vì co giật. Các bác sĩ sau khi làm bộ xét nghiệm tầm soát nguyên nhân thì kết luận co giật do hạ canxi máu/theo dõi động kinh và được chuyển lên khoa Nội thần kinh. Sau đó chuyển tiếp lên khoa Huyết học với chẩn đoán Co giật do hạ canxi máu.

Được biết, mẹ bé bị nhiễm trùng sau sinh nên mất sữa, ông bố được quảng cáo loại "sữa non" được bán ngoài thị trường nên mua về cho con uống suốt 3 tháng. Xét nghiệm ra canxi máu của bé chỉ 0.8 mmol/L !!! (giá trị bình thường là 1.1-1.23).