Bé gái 2 tháng tuổi bệnh nặng được 'trả về', y bác sĩ tận tình đưa tiễn em đoàn tụ lần cuối với cha mẹ

Mỗi một bệnh nhân là một cảnh đời, một thân phận. Công việc của các y bác sĩ không đơn giản chỉ là chữa bệnh, chăm sóc mà còn đòi hỏi cả một tấm lòng chân thành và sẻ chia, nỗ lực gấp nhiều lần bình thường để hoàn thành sứ mạng nhân đạo.

Có lẽ vì thế, khoảnh khắc đội ngũ nhân viên y tế cùng nhóm thiện nguyện đưa tiễn em bé 2 tháng tuổi về với vòng tay cha mẹ lần cuối trong đoạn clip dưới đây đã khiến nhiều người phải cay khóe mắt.

Tối ngày 8/9, chị Nguyễn Thị Trà My (nhóm thiện nguyện Nhất Tâm ở Sài Gòn) đăng tải đoạn clip này kèm dòng chia sẻ: "Con hôm nay ngày 8/9 là tròn 2 tháng tuổi... nhưng bệnh viện trả về. Vừa đau lòng, vừa xen lẫn chút vui mừng khi đưa con về kịp nhà!'" Trong đoạn clip, đội ngũ y bác sĩ đã dìu người bố ra xe. Trên tay anh bế em bé đỏ hỏn, vẫn còn đang thở oxy.

Vài giây xúc động ấy đã nhận về hơn 4 triệu triệu lượt xem cùng hàng bình luận chia buồn gửi đến gia đình em bé.

Bé gái 2 tháng tuổi bệnh nặng được 'trả về', y bác sĩ cùng đoàn thiện nguyện tận tình đưa tiễn em về đoàn tụ lần cuối với cha mẹ

Chia sẻ với chúng tôi, chị Trà My cho biết, đoạn clip được quay lại vào 15h chiều ngày 8/9, em bé hôm đó cũng vừa tròn 2 tháng tuổi.

Bé sinh ở BV Mê Kông, ngay tối đó đã phải chuyển gấp qua Nhi đồng 2 để điều trị. Sau thời gian kiên cường chống chọi, cùng với sự tận tình cứu chữa của các y bác sĩ, đến ngày 8/9 gia đình nhận được thông báo tình trạng em bé diễn biến nặng, không qua khỏi.

"Sau thời gian điều trị 2 tháng, bác sĩ đã bàn bạc với gia đình về quyết định đưa bé về nhà. Gia cũng khá đắn đo khi phải đưa ra quyết định này, nhường cơ hội duy trì điều trị cho những trường hợp khác có khả năng cao hơn.

Gia đình đã xin cho bé được về nhà với bố mẹ và gọi tới nhóm 'Thiện Nguyện Nhất Tâm' hỗ trợ xe cứu thương đưa em về. Giây phút ngồi trên xe cùng em về nhà, cả nhóm đều lặng người", chị My nói.

Sau hơn 1 ngày về đoàn tụ trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, 16h chiều ngày 9/9, gia đình gọi điện thoại báo tin tới nhóm, em bé đã qua đời. Nhóm thiện nguyện đã hỗ trợ tổ chức mai táng, cầu siêu cho em ngay trong tối cùng ngày.

Nhóm Thiện nguyện Nhất Tâm hỗ trợ tổ chức mai táng cho gia đình (Ảnh: Trà My)

