“Bay lắc” trong quán bar lúc rạng sáng, 40 “dân chơi” bị đưa về cơ quan công an

Theo đó, lúc 1h20 phút ngày 7-5 vừa qua, Công an quận Hoàn Kiếm bất ngờ ập vào kiểm tra quán bar Light Lounge, thu giữ 10 viên và 2 mảnh ma túy dạng MDMA, 3 túi nilon chứa Ketamine và nhiều đồ vật liên quan đến việc sử dụng ma túy tại 4 bàn khách.

Cơ quan công an đã lập biên bản, niêm phong toàn bộ tang vật và đưa 87 đối tượng, trong đó có 47 khách và 40 nhân viên của quán bar về trụ sở để làm rõ.

Công an quận Hoàn Kiếm phát hiện 4 bàn khách sử dụng trái phép chất ma túy

Qua test nhanh, có tới 40 đối tượng dương tính với ma túy. Căn cứ tài liệu thu thập được, Công an quận Hoàn Kiếm đã ra Lệnh bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở của 3 đối tượng, trong đó có 2 khách và quản lý của quán gồm Nguyễn Quốc Khánh, SN 1983, trú tại phường Hòa Mạc, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam; Nguyễn Văn Anh, SN 1997, trú tại huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc và Nguyễn Toàn Trung, SN 1992, trú tại phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Cảnh sát phát hiện 40/87 đối tượng dương tính với ma túy

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Nguyễn Toàn Trung là quản lý của quán bar Light Lounge, dù được nhân viên báo về việc khách sử dụng ma túy tại quán nhưng đã lờ đi, do vậy đủ yếu tố để cấu thành tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó cùng ngày, Công an quận Hoàn Kiếm đã kiểm tra quán bar Fame có địa chỉ ở số 25 Ngô Văn Sở, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, phát hiện 27 khách dương tính với ma túy.

Hiện Công an quận Hoàn Kiếm đang tiếp tục mở rộng điều tra các vụ việc trên.

Tác giả: Thùy An

Nguồn tin: anninhthudo.vn