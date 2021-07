Bắt y tá và hộ lý vụ bay lắc trong Bệnh viện Tâm thần trung ương I

Bệnh viện Tâm thần trung ương I - nơi xảy ra vụ việc bệnh nhân cầm đầu đường dây mua bán ma túy, mở phòng bay lắc trong khu trị bệnh - Ảnh: GIANG LONG

Ngày 8-7, theo nguồn tin riêng của Tuổi Trẻ Online, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Hà Nội (PC04) đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Minh Huệ (y tá) và Bùi Thị Hạt, nhân viên hộ lý Bệnh viện Tâm thần trung ương I.

Hai bị can bị điều tra về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Bà Huệ và bà Hạt công tác tại khoa phục hồi chức năng và y học cổ truyền - đơn vị trực tiếp điều trị cho bệnh nhân Nguyễn Xuân Quý, bị can cầm đầu đường dây buôn bán ma túy tại bệnh viện.

Theo nguồn tin, chiều cùng ngày, say khi Viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn, Công an Hà Nội đã tống đạt các quyết định và lệnh trên, đồng thời thực hiện khám xét nơi làm việc của các bị can tại Bệnh viện Tâm thần trung ương I.

Đây là một vụ án hi hữu với những tình tiết khó tin khiến dư luận bức xúc. Quý có thể thực hiện hành vi phạm tội trong thời gian dài mà không bị phát giác là có dấu hiệu của sự tiếp tay, che giấu của chính cán bộ bệnh viện.

Thậm chí có cán bộ của bệnh viện này còn tham gia sử dụng ma túy cùng với nhóm của Quý.

Phòng điều trị bệnh của Nguyễn Xuân Quý bị biến thành phòng bay lắc với đầy đủ loa, đèn - Ảnh: CACC

Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Hà Nội đã khởi tố bị can Nguyễn Xuân Quý (38 tuổi, trú tại Thanh Trì) cùng 4 người khác gồm: Nguyễn Văn Ngọc (47 tuổi, có 5 tiền án về ma túy), Nguyễn Trung Nguyên (38 tuổi, có 2 tiền án), Nguyễn Công Thường (35 tuổi, có 3 tiền án về ma túy) và Lê Hoàng Hải (26 tuổi) về các tội mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Riêng Nguyễn Anh Vũ, kỹ thuật viên khoa phục hồi chức năng và y học cổ truyền Bệnh viện Tâm thần trung ương I, bị khởi tố về tội không tố giác tội phạm.

Theo điều tra, Quý có tiền sử bệnh tâm thần nên vào điều trị tại Bệnh viện Tâm thần trung ương I (huyện Thường Tín, Hà Nội) từ tháng 11-2018.

Quá trình điều trị, Quý tạo được mối quan hệ thân thiết với một số cán bộ y tế của bệnh viện, trong đó có Nguyễn Anh Vũ để được tự do đi lại, sinh hoạt, bố trí ăn ở theo nhu cầu. Thậm chí Quý cải tạo căn buồng điều trị bệnh thành một phòng có cách âm, lắp dàn loa lớn, đèn laser, cất giấu và sử dụng trái phép chất ma túy.

Không chỉ cùng đàn em mời bạn bè, trong đó có cả cán bộ bệnh viện sử dụng ma túy ngay tại chỗ, Quý còn đưa cả những cô gái làm "dịch vụ" đến đây để cùng sử dụng ma túy.

Bị can Vũ cũng tham gia dùng ma túy, nên khi bị bắt kết quả test nhanh dương tính với ma túy.

Quý còn tổ chức mua bán ma túy ngay tại bệnh viện. Những người đến mua ma túy thường giả danh người nhà chăm sóc bệnh nhân để thực hiện các giao dịch mua bán ma túy.

Quý không trực tiếp đưa "hàng", mà sai đàn em mang giao cho khách hoặc hẹn ở khu vực sân tennis, bãi đỗ xe phía sau khu điều trị trong bệnh viện rồi ném ma túy qua cửa sổ phòng bệnh từ tầng 2 xuống.

Để tránh bị phát hiện, Quý bố trí Nguyễn Trung Nguyên và Nguyễn Công Thường ngụy trang thành lái xe taxi, xe ôm công nghệ túc trực tại cổng bệnh viện làm nhiệm vụ cảnh giới và đi giao ma túy.

Ngày 20-3, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đột kích "phòng bay lắc" trong bệnh viện, phát hiện và thu giữ hơn 6kg ma túy. Mở rộng vụ án, cơ quan chức năng bắt giữ Quý cùng nhóm liên quan.

Trước đó, Bộ Y tế đã quyết định cách chức giám đốc Bệnh viện Tâm thần trung ương I đối với ông Vương Văn Tịnh. Ông Tịnh bị xác định đã buông lỏng quản lý, không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ của người đứng đầu đơn vị, để xảy ra hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội trong phạm vi bệnh viện, hậu quả rất nghiêm trọng.

Tác giả: THÂN HOÀNG - LAN ANH - DANH TRỌNG

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ