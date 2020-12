Bắt tạm giam ông Nguyễn Hữu Thành liên quan đến sai phạm tại Công ty IPC và Sdeco

Pháp luật

Liên quan sai phạm trong việc phát hành cổ phần tại Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận (gọi tắt IPC) và Công ty Sadeco, tối 17/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét nơi ở đối với Nguyễn Hữu Thành (thành viên HĐQT Công ty Sadeco) về hành vi: “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.