Bắt quả tang nhóm nam nữ 'bay lắc' trong nhà thuê

Khoảng 00 giờ 30 phút ngày 11/2, qua tin báo của quần chúng nhân dân về những bất thường trong ngôi nhà tại Khu phố 3, phường Tiến Thành, TP Đồng Xoài do Nguyễn Minh Dũng, 25 tuổi, trú xã Long Hưng, huyện Phú Riềng thuê ở. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an TP Đồng Xoài và Công an phường Tiến Thành kiểm tra hành chính ngôi nhà trên, phát hiện trong một căn phòng của ngôi nhà có 8 nam, nữ đang quấn lấy nhau trong tiếng nhạc chát chúa và ánh đèn màu nhấp nháy liên hồi.

Các đối tượng được mời về cơ quan Công an để làm việc.

Kiểm tra căn phòng, cơ quan Công an phát hiện một số dụng cụ dùng để sử dụng ma túy và các bọc nilong có chứa tinh thể màu trắng, các cục chất rắn dạng viên nén màu xanh. Các đối tượng khai nhận là ma túy tổng hợp dạng khay và thuốc lắc.

Tác giả: Văn Tuyên

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân