Bắt quả tang đối tượng vận chuyển 6 tạ pháo nổ

Nguyễn Hữu Khánh cùng tang vật là pháo nổ

Ngày 10/7, thông tin từ Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Nghệ An cho biết đơn vị vừa phá thanh công chuyên án, bắt giữ Nguyễn Hữu Khánh (52 tuổi), trú xã Viên Thành, huyện Yên Thành (tỉnh Nghệ An) thu giữ 600kg pháo nổ các loại do nước ngoài sản xuất.

Trước đó, nắm được quy luật việc các đối tượng thực hiện mua bán, tập kết, vận chuyển pháo với số lượng lớn ngay từ đầu năm nhằm tránh sự kiểm tra, kiểm soát của lực lượng chức năng để tiêu thụ cuối năm, Phòng Cảnh sát kinh tế đã xác lập chuyên án đấu tranh.

600 kg pháo nổ các loại trong vụ án

Quá trình đấu tranh, Ban chuyên án gặp nhiều khó khăn do đối tượng thường xuyên thay đổi phương thức hoạt động, thủ đoạn tinh vi trốn tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Sau một thời gian kiên trì, theo dõi đến 20h, ngày 9/7, tại xã Viên Thành, huyện Yên Thành, Ban chuyên án đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Hữu Khánh, thu giữ số tang vật như trên.

Hiện chuyên án đang tiếp tục được đấu tranh, mở rộng.

Tác giả: Kim Long

Nguồn tin: Báo Pháp luật Việt Nam